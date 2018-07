Romanii pleaca la munca in strainatate, asa ca Ministerul Muncii vrea sa dubleze numarul de muncitori straini

Ziare.

com

"Propunem suplimentarea cu 5.200 a contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania in anul 2018 pentru cele doua categorii de lucratori - permanenti si detasati - sens in care propunem modificarea articolului unic lit. a) si b) din Hotararea Guvernului nr. 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2018, dupa cum urmeaza: a) lucratori permanenti - 8.000; b) lucratori detasati - 2.400", se mentioneaza in Nota de fundamentare a unui proiect de hotarare publicat pe site-ul ministerului.Prin HG 946/2017, contingentul stabilit pe tipuri de lucratori nou admisi pe piata fortei de munca din Romania era: lucratori permanenti - 4.000, lucratori detasati - 1.200, persoane transferate in cadrul aceleiasi companii - 700; lucratori inalt calificati - 500; lucratori sezonieri - 400; lucratori stagiari - 100; lucratori transfrontalieri - 100.Conform informatiilor transmise de Inspectoratul General pentru Imigrari, in perioada 1 ianuarie - 3 mai 2018, au fost eliberate 2.255 avize de angajare/detasare, si anume: lucratori permanenti - 1.688; lucratori detasati - 523; persoane transferate in cadrul aceleiasi companii - 7; lucratori inalt calificati - 32; lucratori sezonieri - 2; lucratori stagiari - 4.Potrivit aceleiasi institutii, in perioada similara a anului trecut, au fost eliberate 1.045 avize de angajare/detasare (lucratori permanenti - 847; lucratori detasati - 137; lucratori inalt calificati - 57; persoane transferate in cadrul aceleiasi companii - 4)."Totodata, potrivit celor comunicate de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, in comparatie cu anul 2017, in anul 2018 se observa o crestere cu 54% a numarului de avize de munca eliberate (numarul avizelor de angajare pentru lucratori permanenti eliberate in 2018 s-a dublat fata de aceeasi perioada a anului 2017).Raportat la numarul cererilor de eliberare a avizelor de munca depuse in perioada sus mentionata, se constata ca, in anul 2018, acestea au crescut cu 55% - 1.385 cereri primite in perioada 01.01.- 03.05.2017 si 3.124 cereri primite in perioada 01.01. - 03.05.2018", se mai precizeaza in Nota de fundamentare.Potrivit datelor oferite de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, din totalul locurilor de munca vacante inregistrate in primul trimestru al anului 2018, care au fost puse la dispozitia persoanelor aflate in cautare de loc de munca din evidentele acestei institutii, 31.464 au fost declarate in mod repetat de catre angajatori ca fiind neocupate.