Saptamana de lucru de 4 zile: Experimentul a fost un succes, asa ca aceasta companie va face programul permanent. Cum e la romani

Cei aproape 250 de angajati ai Perpetual Guardian, care se ocupa de gestionarea testamentelor si proprietatilor, au lucrat de luni pana joi, in martie si aprilie, iar salariul lor a ramas neschimbat Dupa terminarea acestui experiment, rezultatele au fost analizate de o echipa de cercetatori, care au concluzionat ca acest program a redus nivelul de stres, a crescut nivelul de satisfactie fata de munca prestata si a echilibrat balanta viata profesionala - viata personala.Seful companiei, Andrew Barnes, a precizat ca si-a dorit o saptamana de lucru de patru zile pentru angajatii sai, pentru ca a observat ca acestia aveau dificultati in a-si rezolva problemele personale si familiale, transmite The Guardian El a vrut sa vada daca o zi libera in plus ii va ajuta sa isi imbunatateasca viata personala si totodata sa fie mai productivi la job. Iar datele culese de cercetatori dupa experiment si povestirile angajatilor i-au confirmat teoria."Pentru noi nu exista dezavantaje", a punctat Andrew Barnes, care a adaugat ca e o situatie in care toata lumea are de castigat.Tocmai de aceea, conducerea Perpetual Guardian a fost de acord ca programul redus de munca sa devina permanent."Atitudinea pe care o asteptam de la angajati este sa se straduiasca sa facem acest lucru sa functioneze, astfel incat sa cream un model viabil pe termen lung pentru compania noastra", a mai spus Barnes.Ministrul neozeelandez pentru Relatii de Munca a calificat decizia Perpetual Guardian ca fiind "foarte interesanta" si s-a declarat deschis unei colaborari cu firmele care doresc sa exploreze noi modele de programe de lucru. CNBC aminteste ca experimentul a durat doua luni, iar inainte de inceperea lui, compania a realizat un sistem de masurare a productivitatii impreuna cu Helene Delaney, profesor la University of Auckland Business School, si cu Jarrod Haar de la Auckland University of Technology.Astfel, participantii la experiment au completat chestionare inainte de implementarea saptamanii de lucru de patru zile, dar si dupa incetarea experimentului.Rezultatele au aratat ca, gratie programului redus de munca, nivelul de stres a scazut cu 7%. De asemenea, echilibrul viata profesionala - viata personala a fost atins de 78% dintre angajati, fata de 54%, cati sustineau ca aveau parte de acest echilibru inainte.In plus, oamenii au performat mai bine. Parametrii legati de leadership, asumarea raspunderii si eficienta au inregistrat valori mai mari. In plus, a intarit colaborarea intre membrii echipelor.Un recent sondaj de opinie al Institutului pentru Politici Publice (IPP) realizat cu sprijinul Institutului Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES), in perioada august - septembrie 2018, pe un esantion de 1.220 persoane peste 18 ani (care, in perioada premergatoare, au desfasurat un tip de activitate pentru care au obtinut venituri) arata schimbari interesante pe piata fortei de munca."Concluziile sondajului au fost verificate prin doua focus group-uri cu angajati in noi forme de munca respectiv cu patronate si sindicate. Astfel ca institutiile responsabile de adaptarea cadrului legal la tendintele de pe piata muncii nu ar trebui sa se mai eschiveze de la adaptarea acestuia la noile tendinte, incurajand munca in detrimentul supraincarcarii, atat a angajatorului cat si a angajatului, cu sarcini administrative birocratice", se mentioneaza in comunicat.Principalele concluzii ale cercetarii (sondaj de opinie si focus group-uri) releva ca viitorul pietei muncii va fi marcat de automatizare si de penetrarea inteligentei artificiale.Potrivit cercetarii de piata, 1 din 5 angajati lucreaza cel putin cateva zile pe saptamana si de la propriul domiciliu, iar 7% lucreaza in spatii publice (gara, aeroport, cafenea s.a.m.d.).Mai mult, 1 din 10 nu lucreaza niciodata la sediul angajatorului; 1 din 4 angajati a lucrat in cel putin una dintre noile forme de munca practicate deja in tara, formele cele mai frecvente fiind telemunca sau munca mobila bazata pe TIC (Tehnologii Informationale si Comunicatii), respectiv munca ocazionala.Mai mult, 2 din 5 respondenti sunt de parere ca legea actuala a muncii este restrictiva in sensul ca descurajeaza, mai ales din punct de vedere fiscal, practicarea de noi forme de lucru (45% considera ca actuala lege fiscala este restrictiva, nu manifesta flexibilitate pentru a stimula munca, inclusiv munca suplimentara locului de munca de baza) .