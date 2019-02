Secretele saptamanii de munca de patru zile, dezvaluite de un director care a aplicat-o in compania sa

Programul de munca de patru zile este o masura care duce la cresterea productivitatii

Beneficiile ar fi importante: am avea mai mult timp de petrecut cu familia si prietenii, am face mai mult sport, am putea face voluntariat mai des sau ne-am putea dedica mai mult pasiunilor noastre.Cu alte cuvinte, am putea echilibra balanta intre viata personala si cea profesionala.Pe de alta parte, daca angajatorul ne-ar da voie sa ne reducem programul de munca, atunci ar exista si cateva dezavantaje importante: salarii mai mici, un statut inferior, avansarea mai lenta in cariera, managerii ne vor privi cu alti ochi si este posibil sa fim vazuti ca fiind niste persoane pe care nu se pot baza.Tocmai in ideea de a elimina aceste inconveniente, seful unei companii din Noua ZeelandaEste vorba de Andrew Barnes, fondatorul si proprietarul Perpetual Guardian, firma ce isi ajuta clientii sa isi gestioneze activele financiare. Omul de afaceri a stat de vorba cu jurnalistii de la Quartz si a povestit toate etapele pe care le-a urmat pentru a implementa acest beneficiu in organizatia pe care o conduce.Lui Andrew Barnes i-a venit aceasta idee in timpul unei calatorii cu avionul, cand a citit intr-o revista despre o firma din Marea Britanie care a redus programul de munca. Atunci a avut un moment de "AHA!" si s-a gandit ca poate aplica o astfel de masura si in compania sa.La scurt timp, si-a anuntat cei 240 de angajati ca vor testa, din martie pana in aprilie 2018, sa vina la munca de luni pana joi.Emily Svadlenak, care conduce divizia de marketing si comunicare a companiei, se afla in camera atunci cand vestea a fost anuntata colegilor sai. Ea isi aminteste ca anuntul a fost intampiat cu o tacere profunda: "Nimeni nu zicea nimic... nu ne asteptam la o asemenea reactie".In ciuda faptului ca, initial, masura a fost intampinata cu retineri, aceasta s-a dovedit a fi un urias succes, astfel ca in noiembrie 2018, compania a adoptat permanent saptamana de munca de patru zile.Andrew Barnes spune ca, pentru a implementa cu succes o astfel de masura, trebuie sa ai in vedere un lucru foarte important: nu le spune angajatilor ca o zi in minus de munca le va face bine si le va oferi mai mult timp pentru a face alte lucruri, ci axazeaza-te pe productivitate.Proprietarul Perpetual Guardian a stat de vorba cu fiecare echipa in parte. Le-a transmis oamenilor ca nu stie cum sa faca acest lucru sa mearga si apoi i-a intrebat pe ce ar face pentru ca munca lor sa fie gata in patru zile in loc de cinci. Daca acestia aduceau argumente valide si solutii concrete pentru a fi mai productivi, atunci le permitea scurtarea programului.Dupa aceste runde de discutii, s-a trecut de la idee la test si, in final, la implementare.La experimentul derulat in perioada martie-aprilie 2018 de cercetatori din afara companiei au participat peste 240 de angajati ai Perpetual Guardian, care au continuat sa fie platiti pentru 40 de ore pe saptamana, si nu pentru 32, cat au lucrat efectiv, in tot acest timp.Daca in noiembrie 2017 doar 54% dintre angajati afirmau ca sunt capabili sa balanseze in mod eficient timpul petrecut la serviciu cu cel liber, procentul a urcat la 78 dupa experiment. In acelasi timp, nivelul de stres a scazut cu aproximativ 7%, iar echipa a demonstrat o mai mare implicare.Potrivit lui Jarrod Haar de la Universitatea de Tehnologie din Auckland, unul dintre cercetatorii implicati in experiment, angajatii au fost mai energici atunci cand au revenit la birou "Supervizorii au spus ca oamenii au fost mai creativi, prezenta a fost mai buna, au venit la timp si nu au plecat mai devreme sau au luat pauze lungi", a adaugat Haar, care precizeaza ca rezultatele profesionale au fost aceleasi ca atunci cand lucrau cinci zile.Angajatii au devenit mai productivi in conditiile in care au petrecut mai putin timp pe retelele sociale si cu alte activitati fara legatura cu munca lor. Oamenii au explicat ca aceasta schimbare i-a motivat sa gaseasca metode noi pentru a fi mai productivi. De exemplu, sedintele au fost reduse de la doua ore la 30 de minute si angajatii au apelat la o forma de semnalizare a faptului ca nu vor sa fie intrerupti.In plus, parametrii legati de leadership, asumarea raspunderii si eficienta au inregistrat valori mai mari . De asemenea, a intarit colaborarea intre membrii echipelor.Implementarea acestui program redus de munca nu doar ca i-a facut pe angajati sa fie mai productivi, ci a devenit si o stire care a facut inconjurul lumii. "Am aparut inclusiv la televiziunea bulgara si am vorbit la un post de radio canadian", spune Andrew Barnes, care adauga ca a fost vizitat de delegatii din Japonia, Coreea de Sud si Franta. In plus, o firma din Londra a vrut sa afle mai multe despre experienta saptamanii scurte de munca.Prin urmare, Andrew Barnes a lansat, pe 19 februarie, o "trusa de unelte" pentru companiile care vor sa adopte o astfel de masura, inclusiv ce trebuie sa faca din punct de vedere legal si cum sa implementeze perioada de test.Andrew Barnes este constient de efectele benefice ale unui program mai scurt de munca in termeni de wellbeing, numai ca el nu a vrut sa se axeze pe timpul liber al angajatilor, ci pe cel petrecut efectiv la munca. Omul de afaceri le-a dat puterea oamenilor sa decida singuri cum isi gestioneaza sarcinile de lucru, astfel incat sa simta ca detin controlul. Iar rezultatele au fost uimitoare. Schimbarile cele mai profunde au fost in randul middle-managementului, unde angajatii au invatat sa fie lideri (sa inspire, sa motiveze si sa isi sustina angajatii) si nu sa fie sefi (sa faca micromanagement).De obicei, ce pare prea frumos ca sa fie adevarat merge prost.Criticii acestei masuri au subliniat faptul ca productivitatea este usor de masurat atunci cand lucrezi intr-o fabrica, insa este mult mai dificil de analizat atunci cand prestezi o munca de alt fel.In plus, este posibil ca o forma de stres sa fie inlocuita cu alta. Daca un membru al echipei nu performeaza cum trebuie, atunci toata echipa ar putea pierde privilegiul unei zile libere in plus. Astfel, acest lucru poate duce la anxietate.Pentru unele persoane poate fi stresant sa faci in patru zile munca de cinci sau au alte motive pentru care nu vor un program redus de lucru. La Perpetual Guardian, acest lucru este optional: daca nu vor, angajatii pot merge de luni pana vineri la birou.In timpul testului, 85% din personal s-a implicat, iar de cand masura a fost implementata in totalitate, jumatate au optat pentru un program redus de lucru.Andrew Barnes le transmite companiilor sa incerce si sa testeze sa vada daca si cum le pot da angajatilor mai mult timp liber. Mai ales ca o astfel de masura i-ar face mai fericiti.