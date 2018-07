Unde se pot angaja studentii in aceasta vara

Job-uri care imbogatesc cultural

Job-urile de vara dureaza, in medie, la fel de mult precum sezonul estival, respectiv lunile iunie - august. Pentru studentii care incep anul universitar in octombrie, acesta inseamna o luna in plus de venituri si amintiri. Pentru ca aceste amintiri sa ia nastere, insa, este nevoie ca informatia sa ajunga la studenti in timp util.Piata job-urilor este amenintata de aparitia procesului de automatizare , care poate elimina din piata muncii in jur de 54% dintre angajati, potrivit unui studiu.Job-urile sezoniere sunt, insa, de cele mai multe ori, asociate cu turismul, unde este nevoie de oameni ce pot personaliza experientele vizitatorilor. In acest context, din ce in ce mai putini studenti renunta la clasicele job-uri sezoniere pe malul marii, iar varsta angajatilor scade cu fiecare an.Unde merg sau ce alegeri pot face studentii pentru ca vacanta de vara sa devina una demna de amintit?Setea de informatie a tinerilor este binecunoscuta, la fel ca si dorinta sa se afirme in companiile in care intra si cea a unui venit multumitor si sigur. Pentru ca aceasta nevoie exista pe piata, Students Experience a dezvoltat programele de Work and Travel si Internship pentru Marea Britanie, Grecia si Statele Unite ale Americii. Mai exact...Job-urile sezoniere din Statele Unite ale Americii includ job-uri cu salarii de la 7,25 dolari/ora (Utah, Louisiana, Wisconsin, Kentucky, Tennessee,Mississippi, Alabama, North Carolina, South Carolina, Virginia) pana la 11 dolari/ora (Massachussets).Job-urile dureaza cam 3 luni si jumatate, pe perioada vacantei universitare. Studentii se pot angaja in servicii de cazare, receptie, amuzament, restaurant, curatenie si amuzament.In Grecia sau Cipru, studentii se pot angaja pentru 3 - 5 luni, iar la finalul sezonului isi pot recupera o parte din costuri.Salariile incep de la 400 euro pe luna si includ cazare gratuita, trei mese pe zi, asigurare medicala si alte beneficii - in unele cazuri, ele includ transportul.Pentru optiunea de a lucra in Marea Britanie, studentii au nevoie sa aiba minim 18 ani impliniti, sa vorbeasca engleza la nivel minim de B1 si sa incheie contracte mai mari de trei luni.Studentii se pot inscrie, pentru 398 GBP, la programe de lucru ce pot oferi salarii de 7,50 lire pe ora in industria mancarurilor.Studentii pot alege sa imbine experienta ce ii imbogateste cultural cu job-urile ce le pot aduce venituri consistente peste vara. Peste 7.000 de studenti aleg astfel de job-uri in fiecare an si decid sa plece, temporar, peste hotare.Experienta de Work and Travel are deja o vechime in Romania, iar tinerii se bucura de schimburi culturale din care au de castigat. Toate acestea vin ca sa completeze o piata a muncii in care tinerii isi doresc sa se afirme si sa se specializeze.