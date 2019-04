Up Romania a lansat primul card cultural pentru angajatii romani

Ziare.

Acordarea tichetelor culturale este reglementata de Legea 165/2018."Posibilitatea acordarii de tichete culturale raspunde unei nevoi reale a companiilor care cauta instrumente si solutii creative pentru recrutarea, motivarea si retentia pe termen lung a angajatilor. Angajatorii au, incepand de astazi, un alt mijloc eficient pentru atragerea si pastrarea de noi talente. Pentru industriile creative si tech, unde lucreaza persoane tinere, dinamice, consumatori alerti de cultura si evenimente culturale, disponibilitatea cardului cultural ar trebui sa fie o veste buna", a subliniatUp Romania va pune la dispozitia utilizatorilor carduri si. Valoarea minima a unui tichet cultural este de 10 lei, iar valoarea maxima este de 50 de lei. Daca sunt acordate lunar, valoarea acestora nu poate depasi 150 de lei pentru un angajat.In cazul in care cardurile sau tichetele culturale sunt acordate pentru un eveniment, valoarea maxima lunara nu poate depasi 300 de lei.Tichetele culturale se incadreaza in categoria cheltuielilor sociale si suntin limita a 5% din valoarea cheltuielilor cu salariile angajatilor.La acordarea a 150 de lei in tichete culturale, angajatorul are un avantaj fiscal de 86 de lei per angajat, fata de aceeasi suma acordata in bani. Mai multe detalii, AICI vine cu aceleasi facilitati si servicii ca si cardul. Beneficiarii vor avea acces rapid la informatii despre sold, tranzactii si operatiuni prin intermediul platformei Up online, a aplicatiei mobile Card UpRomania - disponibila din Google Play sau App Store - si a serviciului IVR.In cazul in care angajatorul va activa si serviciul sms, utilizatorii pot primi informatii in timp real despre sold si tranzactiile efectuate. Plata se face simplu si rapid, cardul Up Cultura fiind unul, iar pentru tranzactii mai mici de 100 de lei nu este nevoie de introducerea codului PIN.", a adaugat Elena Pap.Cu tichetul cultural Up Cultura, beneficiarii vor putea merge la spectacole de teatru, filme si proiectii cinematografice, concerte, targuri si expozitii, festivaluri, vor putea intra la muzee si parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor.De asemenea, acestea vor putea fi folosite pentru achizitia de carti si manuale scolare, filme si albume muzicale in orice format.Astfel, tichetele culturale sustin comunitatea locala, incurajeaza viata culturala locala si investitiile in cultura.