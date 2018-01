Work Life Balance si lupta cu stresul in Romania

99,7% dintre angajatii romani sunt stresati.

52% se simt instrainati de familie.

91,4% nu au rabdare in relatia cu ceilalti.

93% se simt deseori deprimati.

72,6% nu pot vorbi deschis despre propriile stari atunci cand sunt tristi.

98% se simt deseori obositi si epuizati.

68% dorm mai putin de 7-8 ore pe noapte.

Iar lista poate continua...

In fiecare zi, sute de mii de romani petrec ore lungi la birou muncind si facand performanta in domeniile lor de activitate, in ciuda dezavantajelor aduse in ceea ce privea sanatatea fiecaruia dintre ei.Pentru acesti romani muncitori, angajatorii investesc bugete considerabile in proiecte prin care se implica in viata echilibrata a angajatilor lor, sub umbrela conceptuluiIncepand din 2011, aceste proiecte au fost premiate in cadrul Galei organizate de Dynamic HR, companie de training, team building si coaching, care este pe piata de training din Romania de peste 14 ani.Cea de-a VII-a editie a Galei companiilor implicate in viata echilibrata a angajatilor va avea loc pe 22 Februarie 2018, iar inscrierile se pot face la office@dynamichr.ro sau la numarul de telefon 0724.088.400.Urmatoarea editie va aborda o serie de noi concepte, concediul nelimitat, divortul la locul de munca, reintegrarea mamelor in organizatie dupa concediul de maternitate sau programul de lucru de 6 ore fiind doar cateva dintre ele.", a declaratGala companiilor implicate in viata echilibrata a angajatilor este un prilej perfect pentru un schimb de experienta si contact cu alte abordari ale proiectelor companiilor inscrise, pentru ca evenimentul este construit astfel incat fiecare companie vine si isi prezinta proiectul implementat. Aici puteti urmari Agenda Galei Work-Life Balance, editia a VII-a.