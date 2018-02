Locuri de munca part-time - GCouriers

Locuri de munca part-time - Avantajele GCouriers

Curierul Alb are libertatea de a livra pachete de maxim 1 Kg, pe o raza de maxim 5 Km, utilizand ca mijloace de deplasare: scuter, bicicleta, role, ori mijlocul de transport in comun

Curierul Gri nu detine o limita de greutate a coletului, insa se poate deplasa pe o distanta de pana la 60 Km, utilizand ca mijloc de transport vehiculul propriu, de dimensiuni mici sau medii.

Curierul Mov nu are o limita impusa de greutate a coletului si nici a distantei de parcurgere pentru livrare. Acesta poate utiliza mijloace de deplasare de orice tip sau categorie si are un timp de preluare a coletului de maxim o ora.

La GCouriers ai posibilitatea de a-ti alege singur programul de lucru, numarul de ore lucrate, ora de start si te poti opri oricand doresti.Un loc de munca part-time, unde tu esti propriul manager si poti selecta inca de la inceput distanta ce urmeaza a fi parcursa.Cum sunt posibile toate acestea? La GCouriers ai posiblitatea de a livra colete, plicuri si documente A.S.A.P. direct catre destinatia dorita de catre expeditor dar si de catre tine.Cu o platforma mobila usor de utilizat, creata in parteneriat cu Creative Ones - firma de programare WEB specializati in creare aplicatii custom si website-uri personalizate, job-ul tau part-time este la un click distanta.Pregateste-te pentru a fi parte a unui proiect exclusiv in Romania, castiga bani din deplasari!Inscrie-te utilizand platforma online pentru curieri interni si asteapta aprobarea oferita de catre directorul zonal GCouriers, alocat zonei tale de resedinta.Imediat dupa confirmare vei putea da startul propriului tau proiect de curierat, prin logarea in aplicatia GCouriers (versiune valabila pentru telefon mobil cu sistem de operare Android), utilizand datele de inscriere de la pasul anterior. Descarca aplicatia direct de pe Magazin Play.Acum vei putea da start livrarilor prin selectarea tipului de curierat dorit, in functie de mijloacele de deplasare pe care doresti sa le utilizezi. Vei avea de ales intre 3 tipuri de curieri:Curierul Alb si cel Gri detin doua caracteristici in comun: ambii trebuie sa se incadreze in timpul maxim de preluare a coletelor de o ora si trebuie sa livreze A.S.A.P catre destinatar tot intr-o ora.Timpul de livrare al coletelor pentru Curierul Mov este ales in functie de distanta ce urmeaza a fi parcursa si se comunica impreuna cu expeditorul.Da start livrarilor oricand doresti si opreste-te atunci cand simti nevoia. Mareste-ti veniturile din livrari indiferent de varsta, statut sau mijloace de deplasare.La GCouriers ai posiblitatea de a-ti crea propria retea de curieri, cheama-ti prietenii si castiga bonusuri atractive.Indeplineste-ti cu succes fiecare task si bucura-te de review-urile pozitive generate in urma livrarilor efectuate cu succes. Acestea te vor ajuta in crearea unei reputatii pozitive ce iti vor creste sansele in preluarea de noi expeditii avantajoase.Opreste-te din cautari locuri de munca part-time , inscrie-te la GCouriers si livreaza zambete A.S.A.P.!