Sute de locuri de munca vacante in 12 tari europene: Ce meserii se cauta

Astfel, insunt disponibile 305 locuri de munca: 100 pentru bucatar, 100 pentru camerista, 100 pentru chelner si cinci pentru hair-stylist.Insunt 287 de locuri de munca: 52 pentru electrician, 51 pentru sudor, 50 pentru instalator, 50 pentru lacatus, 29 pentru sofer de camion, 11 pentru bucatar, 10 pentru manipulant marfuri, 8 pentru demi chef de rang, 6 ospatar, 5 personal servire la bar, 2 ingrijitor de animale (bovine), 2 mecanic instalatii sanitare de incalzire si climatizare, 2 montator instalatii electrice, 2 tehnician service, 1 cosmetician, 1 commis de partie, 1 chef de partie, 1 demi chef de partie, 1 maseur, 1 operator excavator, 1 sofer automacara.Insunt 245 de locuri de munca: 50 sortator si impachetator bulbi de flori, 50 operatori la masini pentru bulbi de flori, 30 muncitor in productia de hrana pentru caini si pisici, 25 creatori buchete de flori, 25 muncitori in gradinarit, 25 procesori bulbi de lalele, 10 culegatori floarea soarelui, 10 lacatus confectii metalice, 5 culegator afine, 5 inginer, 5 inginer mecanic, 5 sudor.De asemenea, insunt vacante 48 de locuri de munca: 20 sudor MAG, 10 dulgher de cofrare, 10 zidar, 5 muncitor in constructii, 2 ajutor parchetar, 1 parchetar, insunt 30 de locuri de munca: 15 forjor, 15 operator CNC, insunt 27 locuri de munca: 10 instalator, 5 macelar/transator porci, vite sau miei, 5 mecanic, 6 operator CNC, 1 electrician, in- 16 locuri de munca: 10 operator ambalare in industria alimentara, 2 asamblor, 1 electrician intretinere, 1 inginer proiectant CAD, 1 operator CNC/frezor, 1 lucrator agricol.In- 16 locuri de munca: 5 mecanic auto, 5 tinichigiu carosier, 1 frezor, 1 functionar administrativ, 1 grafician, 1 magazioner, 1 masinist, 1 sudor, in- 8 locuri de munca: 4 muncitor ferma de porci, 3 tehnician, 1 supervisor ferma porci, in: 5 locuri de munca: pentru taietor industrial carne, in- 5 locuri de munca pentru operator matrite plastic, iar ineste vacant un loc de munca pentru inginer mecanic/energetician.