Acel moment in cariera cand toate piesele de puzzle se potrivesc perfect se poate intampla oricand. Exemplul lui Picasso

Viata si creatiile acestuia au fost aranjate cronologic, luna de luna, in noua camere din cladirea respectiva, potrivit Quartz 1932 era anul in care Picasso, la varsta de 50 de ani, era considerat deja un geniu. Traia pe picior mare in Franta. Avea sa spulbere recordul pentru cea mai buna vanzare a unui artist in viata (56.000 de franci) si sa fie subiectul unei expozitii care ii celebra cele mai bune lucrari in Zurich.Totodata, se confrunta cu critici din lumea artei, fiind considerat de unii ca irelevant. In plus, avea o aventura cu Marie-Therese Walter, in varsta de 22 de ani, care ii va fi distrus casnicia, iar Spania natala se pregatea de un sangeros razboi civil.Intr-un singur an, Picasso a creat mai mult de 100 de picturi, desene si sculpturi. Printre acestea se numara trei nuduri, inspirate cel mai probabil de Walter, pe care le-a facut in 10 zile in casa sa din Normandia. Un astfel de tablou se afla la muzeul Tate, altul este detinut de Muzeul de Arta Moderna din New York, iar celalalt se afla in posesia lui Steven Cohen, care l-a cumparat cu 155 de mlioane de dolari in 2013, dupa ce fostul proprietar s-a asezat din greseala cu cotul pe el. Toate, insa, s-au aflat laolalta in expozitia cu pricina, pentru prima data in 85 de ani.1932 a fost numit ulterior "anul minunilor" de catre cei care i-au studiat lucrarile. Sau, altfel spus, perioada in care toate piesele de puzzle s-au potrivit perfect.Ideea este ca cei mai multi oameni trec prin asta, iar o astfel de perioada - descrisa de cercetatorii de la universitatile Penn State si Northwestern drept perioada in care perfomanta unei persoane este substantial imbunatatita - se poate intampla oricand.Lu Liu, Yang Wang, Roberta Sinatra, C. Lee Giles, Chaoming Song si Dashun Wang au analizat traseul profesional a peste 20.000 de oameni de stiinta, 3.000 de artisti si 6.000 de producatori de filme, folosind baze de date publice, precum box office-ul, citarile articolelor din Google Scholar si ratingurile de pe IMDB, iar apoi au trecut aceste informatii printr-un algoritm.Rezultatele au fost relevante. Intre 80% si 91% din persoanele luate in calcul pentru acest experiment au avut cel putin un moment in care toate au mers struna, dupa cum arata Fast Company In o treime din cazuri, au fost doua astfel de momente. Cei care au avut mai multe au fost exceptii foarte rare.Autorii studiului au descoperit ca, in toate cele trei domenii luate in calcul, astfel de momente sunt foarte dese si se intampla pe perioade definite de timp.Perioada de glorie dureaza aproape patru ani pentru oamenii de stiinta si putin peste cinci ani pentru artisti si producatori de film.Sursa citata sustine ca aceasta descoperire da speranta celor care simt ca nu sunt impliniti in cariera. Ideea este ca momentele in care piesele de puzzle se potrivesc perfect poate veni oricand.Dupa cum spune Wang, "cea mai buna perioada la munca poate fi la inceputul carierei, spre final sau oricand la mijloc".