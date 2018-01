Aveau o casa frumoasa si joburi bune, dar au renuntat la tot. De zece ani navigheaza in jurul lumii cu trei copii

Ziare.

Zece ani mai tarziu, aventura care le-a oferit membrilor familiei Gifford oportunitatea sa exploreze o sumedenie de locuri noi, invatandu-i sa traiasca fara prea multe lucruri, continua. Jurnalistii de la Business Insider au urcat in vara anului 2016 la bordul ambarcatiunii care le-a fost casa celor cinci in ultimul deceniu."Sotul meu si cum mine eram tot mai ocupati cu joburile noastre, iar copiii cresteau din ce in ce mai repede. Si la un moment dat am simtit ca viata trece prea repede", spune Behan Gifford in reportajul Business Insider.Behan lucra pentru un startup de software, iar Jamie avea o mica afacere in domeniul importului de echipamente medicale. Cei doi au inceput sa-si planifice aventura inca din 2002, acest lucru insemnand economii la sange si deprinderea tehnicilor de navigare necesare, scrie Quartz Cand au considerat ca sunt pregatiti, si-au vandut majoritatea bunurilor, si-au inchiriat casa si, in august 2008, impreuna cu cei de trei copii, care aveau la acea vreme 4 ani, 6 ani si, respectiv, 9 ani, s-au mutat intr-un velier lung de aproximativ 15 metri.Ambarcatiunea, pe care au botezat-o Totem, i-a purtat in toti acesti ani prin toate colturile lumii, din Caraibe in sudul Africii si in Asia de Sud-Est. In octombrie 2016, vizitasera deja peste 30 de tari si navigasera pe toate oceanele planetei.Pentru copiii mai mici, viata pe apa este aproape singura pe care si-o amintesc.Ambarcatiunea este echivalentul unei micro-case, fiecare spatiu fiind valorificat la maximum, spun cei doi soti. Trei panouri solare si o turbina eoliana le furnizeaza energia necesara.Familia Gifford face parte dintr-o comunitate mai putin cunoscuta, dar in crestere, de oameni care petrec luni, ani sau chiar intreaga viata plutind catre tinuturi indepartate.Nu este o vacanta, precizeaza sotii Gifford. Cei doi soti au continuat sa munceasca o mare parte din acest timp. Jamie Gifford are mai multe proiecte de consultanta in domeniul productiei de vele, in timp ce sotia sa a scris pentru diverse reviste. De asemenea, Behan Gifford a scris, impreuna cu alti doi parinti "navigatori", o carte despre cum sa iti cresti copiii in timp ce strabati lumea intr-o barca, "Voyaging with Kids".Cei doi sustin ca reusesc sa-si mentina cheltuielile la 25.000 de dolari pe an, gratie unei planificari atente si a moderatiei."Este usor sa te dezvolti in directia in care simti ca viata ta se extinde, insa poate ca nu este necesar", a spus Behan Gifford pentru Quartz.Calatoria va continua atat timp cat toti membrii familiei vor dori acest lucru. "Trebuie sa fie un lucru pe care il facem ca o familie", a mai spus Behan Gifford.