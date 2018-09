Ziare.

Se pare insa ca, pentru ca feedbackul negativ sa produca intr-adevar efecte pozitive, el trebuie acordat in anumite circumstante, scrie Leah Fessler in Quartz Pentru ca acest tip de feedback declanseaza de cele mai multe ori o reactie defensiva din partea celui vizat, 44% dintre manageri considera practica stresanta si dificila, o cincime dintre ei evitand-o complet, arata un studiu recent citat de Fessler.Pe cei aflati intr-o astfel de pozitie incomoda i-ar putea ajuta sa stie ca, potrivit cercetatorilor de la Universitatea Northwestern, exista un moment optim pentru a oferi feedback negativ, iar acesta are legatura cu capacitatea noastra de autoreglare (care inseamna, pe scurt, capacitatea de a ne controla emotiile, comportamentul si gandurile in scopul atingerii unor obiective pe termen lung), care nu este cea mai buna atunci cand suntem obositi.Intr-o alta lucrare mentionata de Fessler, publicata in 2016 in "Organizational Behavior and Human Decision Processes", cercetatorii de la Universitatea din Toronto arata ca oamenii cu o capacitate scazuta de autoreglare - atat ca o trasatura a personalitatii lor, cat si ca o caracteristica specifica unei stari temporare, sunt in mod semnificativ mai putin dispusi sa foloseasca informatiile oferite sub forma feedbackului negativ in scopul autoimbunatatirii.Pe de alta parte, in cazul celor cu o capacitate ridicata de autoreglare se intampla exact invers.In acelasi timp, conform unui studiu citat in lucrarea cercetatorilor canadieni, capacitatea de autoreglare si capacitatea de autocontrol scad pe masura ce ziua se apropie de final."Cu cat suntem mai obositi, cu atat avem mai putina rabdare si putem deveni mai irascibili. Acesta este motivul pentru care multi psihologi si experti in feedback sugereaza sa asteptam cateva ore, poate o zi, inainte sa criticam un coleg care este suparat in legatura cu prestatia lui, cum ar fi o prezentare nereusita", a spus Rachel Ruttan, autorul lucrarii, pentru Quartz.Prin urmare, Ruttan propune ca, poate nu chiar imediat ce colegul intra pe usa, dar cu siguranta in prima parte a zilei.Desi nu a fost identificata si o zi anume a saptamanii mai potrivita decat altele pentru o astfel de discutie, cercetatoarea recomanda ca managerii sa tina cont de posibilele evenimente din viata personala a angajatului.De exemplu, daca acesta trece printr-o perioada dificila acasa, atat capacitatea sa de autoreglare, cat si motivatia de a invata vor fi probabil scazute.Nu in ultimul rand,, care ne face sa ne simtim bine, iar acest sentiment ne poate ajuta sa facem fata mai bine criticii, a mai spus Rachel Ruttan pentru sursa citata.C.S.