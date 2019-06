Lucrezi de acasa? Iata cum sa scapi de cea mai mare problema

Ziare.

Capitala Romaniei se afla pe locul 11 in lume in topul celor mai aglomerate orase in 2018, cu un indice de congestie (timp petrecut in plus in trafic) de 48%, potrivit unui studiu realizat de producatorul olandez de sisteme de navigatie TomTom . Fata de 2017, scaderea e de un procent. In Europa, Bucurestiul ocupa a treia pozitie, fiind depasit doar de Moscova si Istanbul.Prin urmare, macar din punctul de vedere al navetei zilnice, munca de acasa te scuteste de zecile de minute (sau chiar ore) pierdute pe drum.De cealalta parte, angajatorii se bucura de reducerea costurilor cu spatiile de lucru.Insa un studiu recent realizat de producatorul de software Igloo , la care au participat 2.000 de angajati din SUA care lucreaza de la distanta, face lumina in ceea ce priveste dezavantajele muncii de acasa.Potrivit cercetarii de piata, mai mult de jumatate dintre respondenti au precizat ca nu au primit toate informatiile importante, iar doua treimi au mentionat ca au intampinat diverse dificultati pe care nu le-ar fi avut daca lucrau de la birou. Quartz noteaza ca impartasirea cunostintelor este esentiala pentru buna functionare a unei organizatii. Iar acest lucru devine acut pentru cei care lucreaza. 56% dintre participantii la studiu au spus ca, din cauza ca nu sunt prezenti fizic la birou, nu au aflat lucruri esentiale.Angajatorii sunt obligati sa se asigure ca angajatii au toate uneltele necesare pentru a comunica si colabora cu colegii, insa este responsabilitatea celor care lucreaza la distanta sa le foloseasca, in asa fel incat vocea lor nu este ignorata.Iata trei lucruri pe care cei care lucreaza de acasa le pot face pentru acest lucru:"Ochii care nu se vad se uita" - spune o vorba din popor. 70% dintre participantii la sondaj au precizat ca se simt lasati pe dinafara. Prin urmare, ca sa eviti acest lucru, Quartz iti recomanda sa le transmiti colegilor unde esti sau macar cand esti online. Iar daca iti iei o pauza, pune-ti un status care sa anunte asta.De asemenea, exista diverse aplicatii, platforme si solutii digitale, destul de ieftine, prin intermediul carora poti sustine o intalnire virtuala. Microsoft Teams, Google Hangouts, Zoom, Slack, de exemplu, au optiuni de teleconferinta. Sau poti vorbi cu colegii tai prin WhatsApp, Facebook Messenger sau Skype.Desi poate fi tentant sa lucrezi din varful patului, cel mai bine este sa iti creezi un spatiu dedicat lucrului in casa ta. Cercetarile arata ca , in caz contrar, iti va fi greu sa te deconectezi de munca, chiar si dupa ce ai inchis laptopul.Fie ca e vorba de un birou sau de o camera intreaga, ai nevoie de o separare fizica intre job si viata personala. Tot la acest capitol intra si pijamaua ca uniforma: nu face asta!Pentru ca angajatii remote nu sunt prezenti fizic la birou, e crucial sa-ti faci vocea auzita. Asta nu inseamna sa domini fiecare conversatie, insa nici nu trebuie sa taci. Exprima-ti opiniile si prezinta-ti ideile. Esti parte din echipa, nu uita asta! De asemenea, cere feedback si vorbeste cu superiorii despre traseul carierei tale.Mult succes!