Miliardarul chinez Jack Ma: Munca peste program este o "uriasa binecuvantare" pentru tineri. Nu regret ca am muncit "996"

Intr-un mesaj care a starnit, cum era de asteptat, reactii vehemente in mediul online, miliardarul chinez argumenteaza ca multi angajati nu au "oportunitatea" de a face ore suplimentare, iar cei care au aceasta optiune ar trebui sa profite din plin de ea, noteaza CNBC "Personal, cred ca a putea sa lucrezi 996 (de la ora 09 la 21.00, sase zile pe saptamana - n.red.) este o uriasa binecuvantare. Multe companii si multi oameni nu au oportunitatea sa lucreze 996. Daca nu lucrezi 996 cand esti tanar, cand mai poti sa o faci?", a scris Ma pe contul Alibaba de pe WeChat, in contextul unei discutii din mediul profesional chinez privind echilibrul dintre munca si cea personala.Luna trecuta, un grup de activisti de la site-ul GitHub, detinut de Microsoft, a creat grupul de discutii "996.ICU", unde sustin ca angajatii cu un astfel de program se pot confrunta cu sindromul epuizarii profesionale si pot ajunge chiar la terapie intensiva.In argumentarea sa, Ma se da pe sine si pe cei alaturi de care a creat Alibaba ca exemplu, sustinand ca programul prelungit de munca si dedicarea au fost cheia succesului companiei.In varsta de 54 de ani, Jack Ma, odinioara profesor de engleza, in prezent unul dintre cei mai bogati oameni din China, cu o avere de aproape 40 de miliarde de dolari, nu este singurul antreprenor faimos care elogiaza munca suplimentara. Elon Musk spunea in noiembrie ca "nimeni, niciodata, nu a schimbat lumea cu un program de lucru de 40 de ore pe saptamana"."Dati-mi voie sa va intreb, daca nu dedici mai mult timp si mai multa energie decat altii, cum poti obtine succesul ravnit? In comparatie cu ei, pana in ziua de astazi, inca ma simt norocos, nu regret (faptul ca am muncit 12 ore pe zi), nu as schimba niciodata acest aspect", a continuat Ma.Afirmatiile sale au starnit numeroase critici in mediul online, unii utilizatori comentand ca munca suplimentara este o uriasa binecuvantare doar pentru angajatori.Seful Alibaba a revenit ulterior cu completari, precizand ca decizia de a lucra peste program trebuie sa apartina angajatului, fiind o "prostie" ca angajatorul sa impuna cu forta ore suplimentare. Important este sa gasesti un job care sa iti placa, sustine Ma, pentru ca atunci "problema 996 nu exista; daca nu esti pasionat de ceea ce faci, atunci fiecare minut de munca este un chin".C.S.