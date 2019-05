Simti ca stagnezi in cariera si ca nu mai gasesti nimic interesant in domeniul tau de activitate? Care sunt pasii reconversiei profesionale

Ziare.

Reconversia profesionala poate fi dictata nu numai de factorii subiectivi de mai sus, ci si de factori obiectivi, precum restructurarile masive care au loc pe fondul crizelor financiare sau in contextul crizelor prin care trec anumite domenii, din timp in timp.Cu alte cuvinte, e bine sa stii cateva lucruri despre reconversie chiar si in cazul in care nu vrei neaparat sa iti schimbi domeniul de activitate: s-ar putea sa ai nevoie de aceste informatii atunci cand te astepti mai putin.O reconversie profesionala presupune sa urmezi cativa pasi clari, pe care ii gasesti mai jos:Exista si situatii in care poate iti doresti o reconversie profesionala din motivele gresite. Un exemplu concret: nu e nevoie sa te gandesti la o schimbare atat de dramatica cum e reconversia profesionala, daca sursele nemultumirii tale sunt venitul sub asteptari sau mediul de lucru. Aceste nemultumiri pot fi remediate simplu, prin renegocierea conditiilor contractuale (in cazul venitului sub asteptari) sau prin schimbarea companiei (in cazul in care nu iti mai place mediul de lucru).Pe de alta parte, daca in urma acestei evaluari personale o sa descoperi ca sursa nemultumirilor tale e faptul ca nu mai gasesti nimic interesant in ceea ce faci sau ca nu te poti duce mai sus decat esti in domeniul respectiv, atunci o reconversie profesionala ar putea fi, intr-adevar, o solutie potrivita.Ce inseamna asta, mai concret? Este de preferat sa incepi sa identifici niste profesii care te-ar putea tenta. O idee ar putea fi sa te gandesti la ceea ce te pasioneaza. Iti place sa faci fotografii si prietenii iti spun ca esti foarte bun la asta? Atunci poate ca nu ar fi rau sa iei in calcul ideea de-a incepe sa faci fotografie.Iti place sa scrii? O solutie ar fi sa iti faci un portofoliu cu cateva texte si sa incepi sa le trimiti agentiilor care cauta copywriteri. Esti pasionat de gatit? In zilele noastre, chefii au devenit adevarate vedete, asa ca o asemenea profesie ti-ar putea aduce si satisfactii financiare pe masura, pe langa cele personale.Atunci cand iti urmezi pasiunea sansele sa dai gres sunt, in general, destul de mici. Cand esti pasionat de ceva, vei dori sa inveti cat mai multe despre acel lucru si sa "go the extra mile", cum spun americanii, adica sa faci lucruri pe care un om care nu e pasionat de jobul lui nu le-ar face. Iar asta, in cele din urma, se va traduce prin performanta.Sa luam un exemplu concret: sa presupunem ca iti doresti sa te indrepti spre domeniul culinar pentru ca asta te pasioneaza, insa nu ai pregatirea de specialitate pe care o cer majoritatea restaurantelor cu o buna reputatie. O solutie ar putea fi sa incepi sa cauti cursuri de calificare care iti vor oferi certificari folositoare.Evident, asta nu e valabil pentru toate domeniile, exista si zone care pot fi conexe celui in care activezi tu si in care nu vei avea nevoie de diplome sau de certificari deosebite. Cu toate astea, e totusi bine sa parcurgi un asemenea program de training sau curs de specialitate, pentru ca el iti va oferi si ocazia sa cunosti alti oameni ca tine, care sunt interesati de acelasi domeniu.Este o excelenta oportunitate de networking si ai putea sa profiti de ea.Urmatorul pas ar fi sa incepi sa iti cauti un loc de munca, avand grija sa folosesti toate canalele la care ai acces. Poti, de exemplu, sa folosesti metoda clasica si sa iti trimiti CV-ul pe diverse portaluri de joburi. Ai mai putea sa le spui prietenilor, cunostintelor si fostilor colegi ca iti cauti job in acel domeniu: nu stii niciodata cine pe cine cunoaste.O alta varianta ar fi sa identifici companii pentru care ti-ai dori sa lucrezi si sa le trimiti un CV chiar daca nu au disponibil niciun job. De obicei, departamentul de HR salveaza CV-urile relevante intr-o baza interna de date, deci ar putea fi posibil sa fii sunat in momentul in care va fi disponibil un post.Ce-ai mai putea face? In cazul in care vrei sa te indrepti spre o profesie mai artistica, este mereu bine sa iti faci un portofoliu online si sa lasi un link spre el la finalul CV-ului sau al scrisorii de intentie.De asemenea, daca nu gasesti nimic relevant la o prima cautare sau daca experienta ta e insuficienta, atunci ai putea sa optezi pentru diverse activitati de voluntariat, colaborare la distanta sau chiar internship (daca mai e cazul) in diverse companii care activeaza in domeniul tau de interes.Companiile tind, de obicei, sa recruteze pentru posturile fixe oameni cu care au mai colaborat sau pe care ii cunosc intr-un fel sau altul, asa ca ai putea fi primul pe lista in cazul in care se iveste acel job pe care il astepti.Latura profesionala e foarte importanta, cu atat mai mult cu cat, in zilele noastre, linia care ne desparte viata personala de cea profesionala tinde sa devina din ce in ce mai stearsa. Munca pe care o faci iti influenteaza de multe ori si viata personala.In plus, nu uita ca petreci zilnic opt ore la job, prin urmare nu ar trebui sa ajungi sa-l simti ca pe o corvoada. O schimbare cum ar fi reconversia profesionala te poate speria, dar avantajele pe care le aduce pe termen lung sunt mult mai importante.In definitiv, e mereu mai bine sa faci o miscare riscanta si sa speri ca lucrurile se vor schimba, decat sa ramai blocat in ceva care nu te mai face fericit.