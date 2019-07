Telekom da afara aproape 700 de angajati din Romania. Lider de sindicat: Bodyguarzii nu m-au lasat sa intru la negocieri

Lider de sindicat: Toate concedierile vor avea loc in urmatoarea luna si jumatate. Au inceput deja abuzurile

Lista pe care liderul SNTM a semnat-o pentru a-si demonstra prezenta la intalnire. Foto: Florin Bica

Din numarul posturilor ce urmeaza a fi restructurate, 438 de pozitii vor fi din cadrul Telekom Romania Communications S.A., respectiv 254 de pozitii din cadrul Telekom Romania Mobile Communications S.A.."In urma cu doi ani, Telekom Romania a initiat un program de transformare pentru a reduce complexitatea proceselor, prin redefinirea modelului operational, avand ca scop imbunatatirea interactiunii cu clientii sai, prin digitalizare si simplificare.Continuarea procesului de transformare asigura cresterea pe termen lung a grupului de companii, in contextul dezvoltarii rapide a tehnologiei, al unei piete puternic concurentiale, precum si al schimbarilor globale la nivelul modelelor de afaceri, care afecteaza indeosebi companiile de tehnologie.Pozitiile care urmeaza sa fie restructurate vor fi decise pe baza obiectivelor de business ale companiei, in linie cu strategia de simplificare si digitalizare", precizeaza Telekom intr-un comunicat remis joi.In cadrul procesului de restructurare, Telekom Romania sustine ca va aplica masurile de protectie sociala, in conformitate cu legislatia in vigoare, iar"Reducerea complexitatii proceselor interne identificate si a portofoliului de produse si servicii conduce la schimbari in structura echipelor din cadrul organizatiei, necesare pentru indeplinirea obiectivelor strategice ale companiei.Optimizarea proceselor, automatizarea si introducerea de roboti intr-o serie de procese interne sunt cateva dintre prioritatile companiei in toate ariile operationale, cu progrese semnificative pana acum in ariile de IT, Tehnologie, Financiar si Logistica.In cadrul procesului de transformare, Telekom Romania si-a simplificat portofoliul de servicii si a lansat o serie de initiative care sa imbunatateasca experienta clientilor, cu accent pe interactiunea digitala", noteaza compania.Potrivit sursei citate, Telekom Romania va continua sa puna accent pe cresterea vanzarilor prin intermediul canalelor online, in urmatorii trei ani, pentru identificarea si solutionarea diverselor deranjamente online, mai usor si mai rapid.Presedintele Sindicatului National Telecomunicatii Mobile (SNTM), Florin Bica, a declarat pentruca organizatia pe care o conduce nu a fost primita astazi la discutii de conducerea Telekom. Asta, desi primise o invitatie oficiala, in urma cu doua zile."Intr-o astfel de situatie, cand se pregatesc concedieri colective, este necesar, potrivit legii, ca sindicatele sa fie informate si sa se faca o consultare cu acestea.Cele doua operatiuni sunt separate: intai se face informarea - cu 20 de zile inainte de inceperea concedierilor - si abia apoi se ajunge la consultari, care sunt ceva mai ample.Or, noi am fost invitati pe data de 16.07.2019, printr-o scrisoare, sa participam pe 18.07.2018 la 'informarea si consultarea' cu privire la aceste masuri. Or, organizarea simultana a celor doua actiuni este ilegala.Dar am raspuns invitatiei eu, insotit de doi colegi din sindicat. Noi, SNTM, suntem sindicatul reprezentativ la nivel de Telekom, avem peste 1.500 de membri si era firesc sa fim acolo. Numai ca, surpriza!, n-am fost primiti!Am ajuns la locul de desfasurare a intalnirii, la Baneasa Business & Technology Park. Am intampinat la intrare alti bodyguarzi decat sunt, de obicei, acolo. Am ajuns la intrare, am semnat un fel de condica. Lista de prezenta, practic.Si ulterior au venit bodyguarzii si mi-au spus ca - desi am semnat ca sunt prezent - eu sunt invitat intr-o alta sala. De fapt, nu eram invitat nicaieri. Doar ca nu m-au lasat sa intru la negocieri", a declarat pentruFlorin Bica.Ulterior, a scris pe lista de prezenta ca i se refuza accesul, pentru a nu fi, ulterior, considerat prezent la o intalnire la care, de fapt, n-a participat.Liderul de sidicat mai spune si ca disponibilizarile se vor face in urmatoarea luna si jumatate., a mai spus Florin Bica.a solicitat, in scris, Telekom explicatii clare cu privire la necesitatea acestor concedieri, dar pana la acest moment compania nu a raspuns.Telekom Romania este prezenta pe piata romaneasca din anul 2014, dupa rebranding-ul comun al Romtelecom si Cosmote Romania, cu aproximativ 10 milioane de contracte de servicii. Telekom apartine Deutsche Telekom, una dintre companiile lider global de telecomunicatii integrate.