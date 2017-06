Cum te asiguri ca CV-ul tau nu trece neobservat. Inspira-te din aceste metode folosite cu mare succes

Foto: Twitter/Lukas Yla

Conform statisticilor, recrutorii aloca doar cateva secunde examinarii unui CV. Pentru a te asigura ca vei atrage atentia chiar de la prima vedere poti recurge la cateva strategii mai atipice, inspirandu-te din urmatoarele exemple de succes:In toamna anului trecut, lituanianul Lukas Yla s-a mutat in San Francisco, unde spera sa isi gaseaca un job in marketing. Metoda la care a apelat este cel putin inedita.Tanarul de 25 de ani si-a facut la comanda un tricou dupa modelul uniformei unei firme de curierat si, pretizand ca este angajat al acesteia, a livrat personal cutii cu gogosi la vreo 40 de companii pentru care isi dorea sa lucreze, conform Adweek . In interiorul fiecarei cutii a strecurat mesajul "Majoritatea CV-urilor ajung la gunoi, al meu in stomacul dumneavoastra", precum si un link catre profilul sau de pe LinkedIn.In final, Yla a fost invitat la cateva interviuri. Potrivit paginii sale de pe Twitter, se afla in prezent in cautare de noi oportunitati.Oarecum in acelasi registru se inscrie si metoda folosita in 2016 de Renata Chunderbalsingh, din Sydney, Australia, pentru a-si schimba locul de munca.Chunderbalsingh, care avea experienta exclusiv in domeniul educatiei, stia ca trebuie sa iasa cumva in evidenta atunci cand a decis sa treaca la o cariera in cercetare de piata, conform Mashable . Prin urmare, a creat un ambalaj de ciocolata cu informatii despre ea la sectiunea "Valori nutritionale", a facut mai multe copii si le-a trimis cu ciocolata cu tot catorva agentii de recrutare si companii.Chunderbalsingh lucreaza astazi ca cercetator de piata in Sydney, dupa cum mentioneaza in profilul sau de pe LinkedIn.Pe aceeasi idee, alti candidati si-au printat CV-ul pe cutii de lapte sau pe pungi de cafea.In 2013, Robby Leonardi, un designer din New York, si-a creat un CV sub forma unei pagini interactive concepute dupa modelul jocului video Mario. Pe masura ce avansezi, primesti mai multe informatii despre competentele si experienta barbatului.Pentru curiosi, "jocul", care a ramas cartea de vizita a lui Leonardi, este disponibil aici In urma cu patru ani, lui Philippe Dubost, care se afla in cautarea unui job de manager de produs, i-a venit ideea sa isi transforme CV-ul intr-o copie foarte exacta a unei pagini a site-ului Amazon. Dupa ce l-a trimis mai multor angajatori, inclusiv companiei lui Jeff Bezos, l-a postat pe un blog popular din Franta.CV-ul sau a facut senzatie pe Internet si i-a adus peste 100 de oferte de lucru din Asia si Europa, a scris CNN Sumukh Mehta, un tanar din India, a mers si mai departe, reproducand cap-coada un numar al revistei GQ, la care isi dorea sa lucreze. Cele 20 de pagini ale "revistei" cuprind exclusiv informatii despre el insusi. Mehta a primit imediat o oferta din partea companiei pentru un internship platit de sase luni la Londra. Despre el am scris mai mult anul trecut:Nu este usor sa le atragi atentia celor de la Google, unde mii de oameni se lupta pentru o singura pozitie, insa Eric Gandhi a reusit sa obtina un interviu in 2014, imediat dupa ce si-a trimis CV-ul. Asta pentru ca CV-ul lui arata exact ca o pagina cu rezultele generate de motorul de cautare. Gandhi a refuzat in cele din urma postul oferit de gigantul american, insa a fost contactat ulterior de numerosi alti potentiali angajatori care i-au apreciat creativitatea, potrivit Letsintern.com Alec Brownstein, un copywriter din SUA, a jucat cartea vanitatii si a castigat. In 2010, barbatul a cheltuit sase dolari pe o campanie Google Ads prin care, de fiecare data cand unul dintre directorii de creatie pentru care isi dorea sa lucreze isi cauta numele pe Google, primul rezultat afisat era un mesaj de la Brownstein. S-a ales cu doua oferte de joburi de pe urma investitiei, inclusiv una de la Ian Reichenthal, a notat la acea vreme Mashable