Managerii din Romania castiga de 10 ori mai mult decat subalternii. Diferenta e de 1 la 3 in Germania

"Un manager castiga, sa spunem, nu stiu, 20.000 RON brutul, iar subalternul castiga 15.000 RON brutul, cel senior. Daca ne referim acum la diferenta dintre ceea ce inseamna un entry-level si salariul unui director de top,. Se pastreaza in continuare printre tarile care au o diferenta cea mai mare intre salariile, sa spunem, muncitorilor si salariile directorilor", a declarat Alina Popescu, talent information solution leader, in cadrul companiei de HR Mercer.In Germania, Danemarca si Elvetia, un manager castiga de trei ori mai mult decat un angajat."Salariile pe care le oferim pe piata din Romania pentru manageri si costul vietii, ma refer aici la cat trebuie sa platesti pentru chirie sau pentru un apartament, te ajuta sa ai mai multi bani, sa-ti ramana mult mai multi bani si sa ai de asemenea un trai decent. Pentru ca Bucurestiul, ca si oras, este destul de bine dezvoltat si deja aliniat cu capitalele din Europa Centrala", mai spune Alina Popescu.Motivul pentru care managerii sunt mai bine platiti in Romania este acela cacand au intrat multinationalele in Romania, la sfarsitul anilor '90. Companiile au dat bani mai multi ca sa aiba oameni la conducere, iar asta le costa si acum. Asa am ajuns la diferente colosale intre cel mai bine platiti si cel mai prost platiti angajati."Romania este una din tarile din top in ceea ce priveste diferenta dintre salariul unui manager si un subaltern, sa spunem care doar ce-a patruns in organizatie. Pentru ca daca ne referim acum la un specialist senior, diferenta nu mai este atat de mare. Ceea ce-am constatat noi din ultimele analize salariale este ca salariul specialistilor care au experienta in organizatie, este din ce in ce mai aproape de ceea ce se ofera pentru manageri pe piata din Romania, mai ales daca vorbim de pozitii tehnice", explica sursa citata.Un manager de top dintr-o companie din Romania castiga intre 5.000 si 15.000 de euro net pe luna.