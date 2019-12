Sindicatele transportatorilor cer cresterea salariului minim, ca sa angajeze 10.000 de soferi

Ziare.

Potrivit unei analize a Profit.ro , sindicatele au cerut Guvernului majorarea salariului minim brut in acest domeniu de activitate. Motivul: fara o astfel de masura, antreprenorii din bransa n-ar avea cum sa angajeze circa 10.000 de soferi, cat le-ar trebui ca sa isi desfasoare activitatea in bune conditii. Asta, in conditiile in care doua treimi dintre cei 30.000 de soferi romani au plecat deja sa lucreze in strainatate, unde sunt mai bine platiti.Jurnalistii de la Profit.ro sustin ca deja unii intreprinzatori din transporturi au cerut Guvernului facilitati pentru angajarea de soferi din tari din afara UE. Guvernul ar fi sustinut, insa, ca o astfel de masura n-ar face decat sa accentueze exodul soferilor romani.Acum, sindicalistii din Transportatori cer, de fapt, o serie de facilitati la plata salariilor similare cu acelea pe care antreprenorii din constructii le-au primit de la Guvern, prin OUG 114/2018.Cabinetul Orban nu pare, insa, sa sustina acordarea unor astfel de majorari ale salariului minim.Reamintim ca la scurt timp dupa preluarea mandatului, ministrul de Finante, Florin Citu, a declarat ca aceia care au introdus mai multe salarii minime (adica ministrii guvernarii PSD-ALDE) au comis o discriminare.