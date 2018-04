Azi are loc Bursa Generala a Locurilor de Munca - iata ce joburi se ofera si unde

Ziare.

Potrivit AMOFM, pana la data 13 aprilie si-au anuntat participarea 55 de agenti economici cu o oferta deStructura ofertei locurilor de munca, in functie de nivelul studiilor, este urmatoarea: studii superioare - 73, studii medii - 1.704, muncitori calificati - 1.448 si muncitori necalificati - 1.329.AMOFM avea in evidente 18.023 de someri, la finele lunii martie, la o populatie activa civila de circa 1,193 milioane de persoane, rata somajului fiind de 1,51%.La nivel national, in 94 de amplasamente din intreaga tara, sunt disponibile 28.000 de locuri de munca in cadrul Bursei Generale a Locurilor de Munca de vineri, 20 aprilie, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Datele oficiale arata ca dintre cei 25.547 de agenti economici contactati de ANOFM, si-au anuntat participarea la evenimentul de vineri 1.801, care ofera 28.124 de locuri de munca.Din numarul total de posturi vacante, 1.347 sunt adresate persoanelor cu studii superioare (de lunga si scurta durata), iar 118 vizeaza persoanele marginalizate social.Conform sursei citate, judetele cu cele mai multe locuri de munca disponibile la Bursa Generala a Locurilor de Munca sunt: Bucuresti - cu 4.544, Constanta (2.041), Brasov (1.566), Galati (1.129), Iasi (1.122), Dolj (1.117) si Mures (1.012).Meseriile in care sunt oferite cele mai multe posturi pentru persoanele fara studii superioare sunt: mercantizor (1.470), manipulant marfuri (1.288), lucrator comercial (983), lacatus mecanic (878), operator masini unelte (871) si confectioner articole textile (702).In acelasi timp, pentru persoanele cu studii superioare, sunt puse la dispozitie cele mai multe locuri de munca in urmatoarele profesii: economist (68), consilier vanzari (48), consultant asigurari (33), manager (32), locuri de munca, analist calitate (30) si programator (26).De asemenea, in cadrul Bursei Generale a Locurilor de Munca, cele 118 locuri de munca destinate persoanelor marginalizate social (casier - cu 48 locuri de munca, lucrator comercial - 25 locuri de munca, vanzator - 10 locuri de munca, muncitor necalificat - 9 locuri de munca) apartin urmatoarelor ramuri de activitate: comert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor (69), restaurante si alte servicii de alimentatie (20), constructii cladiri (17), telecomunicatii (4) si industria alimentara (3).Rata somajului la nivel national a fost, in februarie 2018, de 3,94%, iar numarul total al somerilor - 344.399 de persoane.