Companiile din UE nu gasesc angajati in IT. Romania sta cel mai rau

Aproximativ 9% dintre companiile din UE au recrutat sau au incercat sa recruteze in 2018 specialisti IT&C. In randul statelor membre, desi numai 3% dintre companiile din Romania au recrutat sau au incercat sa recruteze in 2018 specialisti IT&C, 90% dintre acestea au apreciat ca a fost dificila ocuparea acestor locuri de munca.De asemenea, recrutarea de specialisti IT&C a fost dificila si pentru companiile din Cehia (unde 80% s-au confruntat cu dificultati), Austria (74%) si Suedia (72%).In contrast, procentajul companiilor care s-au confruntat cu dificultati in ocuparea locurilor vacante de specialisti IT&C a fost de sub 40% in Spania (27%) si Grecia (38%).Datele Eurostat arata ca a devenit din ce in ce mai dificil pentru companiile din UE sa recruteze specialisti IT&C. Procentajul companiilor care se confruntau cu dificultati in ocuparea locurilor vacante de specialisti ITC se situa la 37% in 2013 si la 38% in 2014. De atunci, acest procentaj a crescut semnificativ, cu 4-6 puncte procentuale in fiecare an, ajungand in 2018 la un nivel record.