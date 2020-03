Unde te poti angaja chiar si pe timpul pandemiei COVID-19: Cauta in ghidul INACO locul de munca potrivit

Ghidului locurilor de munca disponibile in criza COVID-19

Atentie!

depunerea dosarelor chiar pana pe 25 martie la amiaza

Profi anunta ca dechide noi magazine si va face angajari

"Turismul, transporturile, industria evenimentelor si domeniul ospitalitatii si al restaurantelor sunt primele domenii afectate direct de criza provocata de pandemia coronavirus. Socul va fi resimtit si in alte domenii, de aceea e de asteptat o crestere a concedierilor", se precizeaza pe site-ul INACO In aceste conditii, echipa de voluntari ai INACO pune "la dispozitia celor care cauta un loc de munca acest Ghid, cu", a declarat, conf. univ. dr. la Facultatea de Relatii Economice Internationale - ASE si coordonatoarea acestui proiect, conform comunicatului postat pe site-ul INACO "Ne gandim si la cei care se intorc definitiv in tara, la cei care isi pierd azi slujba, intra in somaj tehnic sau partial, la toti cei care cauta un loc de munca, la cei care nu stiu unde si cum sa le gaseasca", adauga Andreea Paul.Conform sursei citate, posturile vacante selectate si introduse in ghid sunt din sectorul bugetar - in cadrul Ministerului Afacerilor Interne - Directia Medicala - la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Bucuresti.Unele termene sunt foarte stranse, fiind ceruta, atrage atentia Andreea Paul."Medici, asistenti medicali, personal administrativ in domeniul medical, consilieri juridici, inspectori de trafic rutier sunt cateva dintre cele mai cerute job-uri.. Domeniile conexe structurilor statului care se lupta cu reducerea efectelor pandemiei vor face mai multe angajari in perioada urmatoare, ca urmare a cresterii comenzilor din partea statului si a partenerilor economici care au contract cu statul. In viitorul apropiat, numarul posturilor publicate la stat, cu angajare fara concurs, va creste odata cu presiunea impusa de criza COVID-19", mai precizeaza INACO.Totusi, "in domeniul medical este cea mai mare nevoie de forta de munca", a punctat si Ioana Enache, co-autoare a ghidului si expert civic INACO.. In aceste domenii vor fi deschise mai multe posturi de, pentru a permite formarea personalului companiei.Persoanele proactive vor fi cele care vor reusi sa se adapteze la noua situatie", a declarat si Marin Iachimov, co-autor al ghidului si consilier orientare vocationala, membru INACO.Ghidul este realizat de Andreea Paul, Marin Iachimov, Ioana Enache si Dan Gherman, toti membri voluntari in INACO, si poate fi accesat integraleste o comunitate non-profit de manageri, consultanti, analisti, experti in domeniul economic, conectata la reteaua de specialisti in economia de stat si privata din Romania. INACO sprijina prin analiza, investigatie, cercetare si propunerea de solutii ridicarea nivelului de competitivitate economica al institutiilor publice si al mediului de afaceri din Romania.O veste buna pentru cei care sunt ingrijorati cu privire la locul de munca vine si dinspre lantul de magazine Profi, care "a anuntat luni ca va continua sa deschida magazine si ca discuta cu mai multi retaileri nealimentari in vederea preluarii unei parti din salariatii pe care acestia ii disponibilizeaza", se precizeaza intr-un comunicat remis"Profi ofera o mana intinsa celor care, fortati de imprejurarile actuale, intra in somaj tehnic.", a precizat compania, fara a preciza despre cati angajati este vorba, mai arata sursa citata.Compania Profi are in prezent peste 1.200 de magazine si 18.000 de angajati in mai bine de 500 de localitati."Facem pregatiri pentru perioada urmatoare, cand ne asteptam sa ne marim considerabil efectivele deoarece", a declarat Pawel Musial, directorul general al magazinelor Profi.C.B.