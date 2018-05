MAI angajeaza masiv: Peste 2.000 de posturi de conducere vor fi scoase la concurs

Ziare.

com

Memorandumul propus de Ministerul de Interne prevedeexistente la nivelul institutiilor aflate in aparatul central si al institutiilor aflate in subordinea si coordonarea MAI, iar posturile deblocate prin memorandum vor fi ocupate doar prin concursuri organizate in conditiile legii, in functie de specificul fiecarei functii, transmite vineri MAI.In unitatile Ministerului de Interne sunt prevazute aproximativ 12.000 de posturi de conducere, din totalul acestora fiind vacante aproximativ 3.700 de posturi. Restul functiilor vacante, neprevazute in acest memorandum, "urmeaza sa parcurga procedurile legale de deblocare la o data ulterioara".Prin OUG 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, a fost suspendata ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din institutiile si autoritatile publice.