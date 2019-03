Studentii ar putea invata meserie de la parlamentarii romani. Ce contine proiectul de lege

Ziare.

com

Initiativa legislativa propune completarea articolului 38, alin. (12), din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata, prin introducerea a trei noi alineate dupa cum urmeaza:" (12) In cadrul birourilor parlamentare pot fi organizate si desfasurate programe de internship in conditiile Legii nrn. 176/2018 privind internshipul, precum si activitati de voluntariat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;(12ᶾ) Programele de internship, respectiv activitatile de voluntariat au ca scop experimentarea de catre interni sau voluntari a specificului activitatii birourilor parlamentare si dezvoltare de abilitati profesionale in domeniu;(12⁴) Derularea programelor de intership si a activitatilor de voluntariat au loc in urma incheierii unui contract de intership, respectiv de voluntariat in conditiile legii, la propunerea deputatului sau a senatorului in cauza".Oana Bizgan sustine, in expunerea de motive, ca astfel de programe de intership sau de voluntariat ar creste gradul de transparenta al parlamentarului si ar oferi ocazia tinerilor interesati sa se implice in procesul de reprezentare a cetatenilor."Desfasurarea de programe de intership sau de voluntariat in cadrul birourilor parlamentare conduce la cresterea transparentizarii activitatii deputatului sau a senatorului si ofera oportunitatea celor interesati sa se implice activ in procesul de reprezentare a cetatenilor. Mai mult decat atat, pentru tineri si nu numai, un astfel de program constituie un mijloc de dezvoltare a unor abilitati practice sau a unor competente profesionale in domeniul politicului", explica initiatorul, in expunerea de motive."Pentru cei care studiaza sau detin deja o licenta in stiinte politice, relatii internationale, drept, economie, s.a.m.d., un program de internship sau o serie de activitati voluntare pot facilita tranzitia de la mediul academic la piata muncii . Astfel, in cadrul birourilor parlamentare vor avea oportunitatea sa puna in practica cunostintele teoretice acumulate pana la acel moment si sa experimenteze, respectiv sa se familiarizeze cu specificul activitatii de parlamentar", mai arata deputatul independent.Aceasta vorbeste si despre prejudecatile si stereotipurile negative create cu privire la parlamentari care, prin propunerea legislativa, ar fi disipate."Nu de putine ori au fost criticati alesii din cauza incapacitatii de a asigura un dialog real cu cetatenii, drept pentru care un aparut multiple stereortipuri negative cu privire la activitatea de parlamentar. Tinerii refuza sa se implice in politica sau prea putini o fac, fie pentru la baza credintelor lor stau stereotipurile negative, de altfel puterni inradacinate in societate, fie pentru nu inteleg cum functioneaza politica si au retineri sau temeri. Un mijloc sigur de a demonta prejudecatile si de a incuraja implicarea, respectiv construirea unei viitoare cariere in politica este asigurarea accesului la experiente de lucru in cadrul birourilor parlamentare", conchide sursa citata.Proiectul de lege a fost inregistrat la Senat, prim for sesizat, decizionala fiind Camera Deputatilor.