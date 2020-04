Forbes si Reuters scriu despre muncitorii romani din UK si Germania: De ce sunt ceruti, de ce se duc

De ce romanii sunt preferati britanicilor

O alegere financiara

Guvernul irlandez, de acord cu sosirea muncitorilor sezonieri

Presa internationala remarca faptul ca este nevoie de muncitori sezonieri din estul Europei, cu precadere din Romania si Bulgaria, pentru a putea fi culese culturile de fructe, legume sau sparanghel in conditiile in care nu se gasesc localnici care sa faca aceasta munca pentru aceiasi bani.Spre exemplu, Frey Lindsay scrie pentru Forbes , ca "muncitorii romani zboara sa umple golurile de pe piata muncii din Marea Britanie, iar(cei care au votat pentru ramanerea tarii in Uniunea Europeana - n.red.) adora asta".Sursa citata noteaza ca avioanele care duc culegatorii romani de fructe si legume au inceput sa aterizez in Regatul Unit pentru a ajuta sectorul agricol zbuciumat. Fermierii tarii se confrunta cu mari lipsuri ale fortei de munca, din cauza pandemiei de coronavirus. In acest context, muncitorii sezonieri din UE, care reprezinta majoritatea fortei de munca din UK, sunt impiedicati sa calatoreasca.Forbesc mai precizeaza ca romanii si bulgarii au fost mult timp tinta defaimarii in Marea Britanie, mai ales de cand au fost ridicate restrictiile de imigratie, in anul 2014.Comentatorii britanici anti-Brexit nu sunt nici ei prea linistiti. "Ce inseamna Brexit in practica: trebuie sa imploram oamenii sa vina", scrie Tim Walker, in timp ce Helen Holdsworth subliniaza ca "acum aducem romanii sa ne culeaga fructele cu curse charter. Atat de disperata este Marea Britanie dupa muncitorii imigranti. Si cat de dependenti suntem de ei". Sky News nota, joi, ca fermierii si-au aparat nevoia transportului de muncitori din Romania in Marea Britanie in contextul crizei de locuri de munca provocata de COVID-19. Ei au argumentat ca pentru recoltare este nevoie de muncitori calificati, iar multi est-europeni se intorc la aceleasi ferme in fiecare an.Despre muncitorii romani fermierii spun ca sunt "loiali si dedicati", in timp ce britanicii ar trebui sa fie pregatiti si ar dura mult timp pana cand acestia ar fi la nivelul necesar. Astfel, nivelul eficientei ar scadea, productia ar fi mai mica, iar preturile ar creste. In plus, se plang fermierii, acestia deja au postat anunturile de locuri de munca pentru Marea Britanie, dar nu au putut sa recruteze de pe plan local, asa ca si-au indreptat privirile catre strainatate.Si The Guardian atinge acelasi subiect, titrand ca "muncitorii britanici resping culesul fructelor, in timp ce romanii sunt adusi in tara". Printre motivele pentru care britanicii nu vor sa accepte astfel de joburi sunt durata mica a contractului, locurile unde se afla fermele si sarcinile ce trebuie indeplinite.De partea cealalta, pe continent, germanii au nevoie si ei de muncitori sezonieri pentru fructe si legume.Unii dintre romani merg de aproape 15 ani in fiecare primavara pentru a lucra in fermele germane, scrie agentia Reuters , care citeaza una dintre muncitoarele ce se deplaseaza acolo: "Este o alegere financiara".Agentia de presa titreaza "Muncitorii romani se indreapta catre vest in ciuda coronavirusului" si mentioneaza ca unii dintre romani simt ca, in ciuda riscurilor medicale ce le implica o astfel de deplasare, ar fi mai in siguranta intr-un spital din Germania decat intr-unul din Romania, in cazul in care s-ar infecta cu acest virus.De altfel, si The Guardian intreba recent daca recoltele din Vest sunt mai importante decat sanatatea muncitorilor din Est , iar un muncitor plecat in Germania la cules de sparanghel a murit sambata trecuta de COVID-19 Revenind la muncitorii romani care aleg Germania, acestia recunosc ca banii sunt foarte importanti, fiind o suma chiar de sase ori mai mare decat ce castiga in tara.Zeci de mii de romani ar urma sa faca aceeasi alegere in urmatoarele saptamani, zburand in Germania si Marea Britanie, unde fermierii au cerut guvernelor sa relaxeze conditiile de calatorie si sa permita sosirea muncitorilor straini de care au atata nevoie - mai ales din tari mai sarace din Europa de Est - sa le salveze recoltele.Pana la sfarsitul lunii aprilie, vor pleca inca 15 zboruri cu romani care se duc la munca sezoniera in Occident Dar asta nu e tot. Dupa Germania si Marea Britanie, inca o tara vrea sa aduca muncitori romani in agricultura in plina pandemie - este vorba despre Irlanda, unde este nevoie de cel putin 1.500 de muncitori sezonieri pentru cules de fructe si legume.Iar Guvernul irlandez a transmis oficial ca este nevoie de acesti muncitori, asa cum a publicat vineri pe site-ul sau , precizand ca granitele tarii raman deschise, printre altele, pentru "muncitorii esentiali" care sa fie transportati cu zboruri charter."Muncitorii sezonieri sunt vitali pentru sectorul agricol in ce priveste recolta si plantatul, mai ales in acest sezon", transmite Dublinul, subliniind totodata ca oricine soseste din afara Irlandei trebuie sa se conformeze regulilor si cerintelor referitoare la COVID-19 si sa limiteze deplasarile pentru 14 zile.Si spaniolii se confrunta cu mari lipsuri de culegatori sezonieri de capsuni , deoarece restrictiile legate de pandemia de coronavirus fac imposibila venirea a mii de muncitori sezonieri din Romania si alte tari.