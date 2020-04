Un fermier britanic dezvaluie cati bani a platit sa aduca muncitorii romani si ce salarii ofera

Ziare.

Anthony Gardiner a afirmat ca firma G's a platit 40 de mii de lire sterline pentru a opera acest zbor de tip charter.De asemenea, el a dezvaluit ca salariile oferite sunt de peste 400 de lire sterline pe saptamana.Gardiner afirma, pentru The Sun , ca "muncitorii romani sunt de importanta critica" deoarece ii pot ajuta pe cei 500 de britanici angajati in ultimele saptamani sa mareasca viteza si sa respecte standardele alimentare si de igiena."Trebuie sa ai niste oameni cu experienta care stiu ce fac. Datorita lor vom ajuta la cresterea ritmului nou-venitilor. Nu am mai avut o majoritate de britanici care sa culeaga de la finalul anilor '80", a afirmat Gardiner.Romanii ajunsi saptamana aceasta in Marea Britanie vor culege telina si salata.Britanicii spera ca in saptamanile urmatoare si alti romani sa ii urmeze, fiind considerati oameni de baza datorita experientei si seriozitatii lor.Intre timp, autoritatile din UK incearca sa-i convinga si pe britanici sa lucreze sezonier in agricultura.C.S.