7 din 10 romani vor sa lucreze de acasa cateva zile pe saptamana, chiar si dupa 15 mai

Conform datelor centralizate, 60% dintre cei chestionati cred ca lucrul la distanta ar fi util cel putin o zi - doua pe saptamana, iar 10% ar vrea sa lucreze chiar 3 - 4 zile de acasa, in perioada urmatoare.In acelasi sens, un sfert dintre angajati se asteapta sa revina la birou in luna mai, dar activitatea acestora in cladirile de birouri va fi reluata treptat, in functie de evolutia epidemiei de coronavirus si de masurile anuntate mai departe de catre autoritati."Pentru a asigura angajatilor distantarea sociala la birou, angajatorii trebuie sa ia in considerare unele modificari de amenajare a spatiului si a mobilierului, mai ales in cazul birourilor de tip open space.Este necesara asigurarea unei distante recomandate de doi metri liniari intre angajati, ceea ce inseamna ca va fi necesara cresterea spatiului alocat per angajat de la 8 metri patrati, cat este in prezent media in cladirile de birouri de clasa A, la peste 15 metri patrati per angajat.In acest context, anumite companii vor trebui sa permita unui procent din angajati sa continue lucrul de acasa, astfel incat regulile privind distantarea sociala, dar si de rotatie sa poata fi respectate", sustin specialistii.De asemenea, printre masurile care pot fi implementate de catre companii, pentru a-si pregati birourile pentru revenirea angajatilor, se mai afla, respectiv directionarea echipei catre spatii alternative de lucru din birou.Totodata, in receptii pot fi instalate bariere temporare de plastic transparent, pentru a separa vizitatorii de biroul de receptie, iar in birouri pot fi instalate partitii inalte intre birourile care se afla fata in fata.Nu in ultimul rand, in salile de conferinte, dupa indepartarea unui numar de scaune, pot fipentru a indica distanta de siguranta de doi metri intre scaune, recomanda consultantii Colliers International."Pentru a reduce atingerea manerelor usilor, este indicat, cu exceptia cazului in care exista o nevoie absoluta de confidentialitate.Din cladirile de birouri nu trebuie sa lipseasca nici indicatoarele care informeaza vizitatorii despre regulile de pastrare a distantei, de spalare si igienizare a mainilor sau de purtare a mastilor in zonele publice. Folosind semnalizare,, in sensul acelor de ceasornic prin spatiu, iar prin adaugarea de banda cu sageti pe pardoseala biroului poate fi indicata directia recomandata", noteaza sursa citata.Potrivit sursei citate, proprietarii de cladirii vor trebui sa asigure cu regularitate o igienizare completa a instalatiilor de incalzire si racire si a centralelor de tratare a aerului, dar si actiuni ce vizeaza dezinfectarea periodica cu o frecventa marita si solutii speciale pentru grupurile sanitare si spatiile comune.In ceea ce priveste costurile minime pe care proprietarii de cladiri de birouri vor trebui sa le faca, acestea vor fi de minim 2.000 de euro/luna pentru un imobil cu suprafata medie, se apreciaza in rezultatele studiului citat.Colliers International Group Inc. este unul dintre liderii globali in domeniul consultantei imobiliare si al managementului investitiilor, cu operatiuni in 68 de tari si peste 15.000 de specialisti.In 2019, veniturile corporate ale companiei au fost depasit 3 miliarde de dolari (3,5 miliarde de dolari, inclusiv afiliatii), cu active gestionate de 33 miliarde de dolari.