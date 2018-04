Avem cel mai scazut procent de angajati care lucreaza de acasa din UE

Ziare.

Anul trecut, 2,8% dintre angajatii din Uniunea Europeana, cu varste cuprinse intre 15 si 74 de ani, lucrau in mod obisnuit de acasa, cel mai ridicat procent fiind in Luxemburg (10%) iar cel mai scazut in Romania (0,3%), Letonia (0,5%), Croatia (0,8%), Cipru (0,6%) si Lituania (0,9%).De asemenea, procentul de angajati cu contract temporar de munca in UE varia, in 2017, de la 1% din totalul angajatilor in Romania la 27%, in Spania.Anul trecut, 8% din numarul angajatilor din UE lucrau cel putin ocazional noaptea, procentul variind de la 3% in Italia la 15% in Croatia si Polonia. In Romania, 7,3% din angajati lucrau cel putin ocazional noaptea.Cel mai ridicat procent de angajati din UE care lucrau saptamanal cel putin 49 de ore sau mai mult se inregistra anul trecut in Marea Britanie (12%) si Cipru (11%), iar cel mai scazut in Olanda, Lituania si Bulgaria (sub 1%), Suedia (1,1%), Letonia (1,7%) si Romania (1,8%).Proportia persoanelor care desfasoara activitati independente variaza de la 8% in Danemarca la 30% in Grecia.La nivelul UE, in 2017 erau 227,02 milioane de angajati cu varste cuprinse intre 15 si 74 de ani, dintre care 32,65 milioane desfasurau activitati independente, in timp ce in Romania erau 8,67 milioane de angajati, iar 1,57 milioane derulau activitati independente.Statistica Eurostat a fost publicata cu ocazia celebrarii la 1 Mai a Zilei Internationale a Muncii.