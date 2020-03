Avem nevoie de lideri, nu de sefi, iar munca de acasa nu e un moft. Criza ne dezvaluie multe oportunitati - Interviu

Posibilitatea de a lucra de acasa cateva zile pe luna, flexibilizarea programului de munca si telemunca sunt tot mai cerute de ceva vreme incoace. Care sunt principalele avantaje ale acestor beneficii, atat pentru angajat, cat si pentru angajator?

De ce e important (dincolo de situatiile exceptionale ca cea de acum) sa existe aceasta flexibilitate? Este un semn de adaptare la realitate cotidiana si la nevoile oamenilor?

Relatii de incredere intre angajat si angajator;

Relaxare la nivel mental (nu sta nimeni cu sabia deasupra capului nimanui);

Cresterea responsabilitatii la nivel personal si la nivelul echipei, pentru ca in mod inevitabil esti evaluat in functie de rezultatele pe care le ai;

Eficientizarea timpului - nu mai petreci zile intregi in salile de sedinta;

Utilizarea tehnologiei care, iata, in cazuri de forta majora ne ajuta enorm;

Gestionarea relatiilor virtuale si altele din acelasi registru.

Cum pot fi gestionate provocarile pe care le aduce munca de acasa, de ambele parti? Ce rol au uneltele digitale in acest context?

Cat conteaza mindset-ul angajatorilor sa accepte flexibilitatea si mindset-ul angajatilor sa se responsabilizeze astfel incat calitatea muncii lor sa nu fie afectata? Cum pot fi imbinate acestea doua astfel incat sa facem sa functioneze munca la distanta?

Nu in toate industriile si nici in toate joburile nu poti lucra de acasa. In productie, de exemplu, sau in retail. Dar pot fi gasite alte forme de flexibilizare a muncii (program flexibil sau personalizat, de exemplu) ori alte forme de compensatie pentru acesti angajati (zile in plus de concediu etc.)?

Iata ca munca de la distanta are aplicabilitate si in vremuri de criza. Cat conteaza acum ca un angajator sa fi avut un astfel de sistem in trecut si ce pot face afacerile care abia acum implementeaza un astfel de program remote?

Cum evaluati legislatia autohtona in privinta flexibilitatii muncii?

In final, ce putem invata din tot ceea ce se intampla acum?

Asa considera Corina Neagu, fondator al companiei DARE , cu peste 20 de ani de experienta in domeniul Resurselor Umane, cu care am stat de vorba despre cum ne schimba izolarea sociala modul in care lucram, colaboram, ne dezvoltam si ne raportam la ideea de munca.Posibilitatea de a lucra de acasa exista de mult timp in toate companiile civilizate care au inteles ca. Aici nu vorbim despre domeniile in care acest lucru este practic imposibil - productie, industria hoteliera, spitale, politie, pompieri, ambulanta, evenimente si altele.A le acorda angajatilor aceasta posibilitate inseamna a le pune la dispozitie toate instrumentele necesare pentru ca sa poata performa de oriunde din alta parte decat de la birou.Munca de acasa presupune si, evaluarea rezultatelor prin stabilirea de obiective clare - a nu se intelege ca daca lucram de acasa suntem scutiti de a livra calitate. Am spus mai sus ca posibilitatea de a lucra de acasa este un instrument motivational puternic pentru ca este mesajul prin care angajatorul ii spune angajatului ca areca el poate lucra de oriunde, fara a-l controla non-stop (asta desi in ultima perioada am aflat ca si in acest caz functioneaza micromanagementul - angajatii trebuie sa fie online mereu in timpul programului de lucru, gata sa raspunda controalelor inopinate din partea managerilor care-i verifica daca sunt sau nu acasa).Din punctul meu de vedere, daca natura jobului iti permite, poti sa lucrezi de oriunde, atata vreme cat iti faci treaba, livrezi la timp, iar calitatea nu are de suferit. De asemenea, mi se pare o mare dovada de incredere si de leadership sa lasi omului spatiu sa se organizeze pentru a avea rezultatele dorite. Nu traim intr-o lume ideala, stim ca mai avem mult pana la crearea echipelor independente, dar macarcare distruge relatii si la nivel personal, si profesional.Aceasta flexibilitate, in lumea de azi, este mai mult decat necesara si nu mai este demult un moft. Motivele sunt evidente:In mod evident vor exista si exceptii de la regula, dar acestea vor fi tratate punctual.In mod evident, munca de acasa nu este lipsita de provocari, mai ales daca nu ai un spatiu al tau in care sa lucrezi, de exemplu. Sau daca petreci prea mult timp izolat, cum e cazul de fata, poti intra in depresie daca nu interactionezi fizic cu oameni. Sau iti poate scadea entuziasmul, vei intra intr-o rutina plictisitoare, intervenind in cele din urma lipsa de interes.Nu a spus nimeni ca e usor, dar sunt oameni care lucreaza astfel de ani de zile si au un mare succes, pentru ca asa s-au obisnuit.Gestionarea muncii de acasa depinde mult si de instrumentele pe care le ai, si de sarcinile pe care le ai de dus la capat, de oamenii cu care interactionezi, de obiceiurile pe care ti le formezi. Pentru ca te poti comporta ca intr-o zi normala de lucru la birou sau poti alege sa stai in varful patului, in pijama sau te poti deplasa intr-o cafenea, intr-un hub etc.. Unora nu le este usor, fiind ceva nou, dar totul se invata atata timp cat exista instrumentele potrivite si nu se pierde interactiunea cu echipa.Criza in care ne aflam a pus multi angajatori si angajati in mare dificultate, pentru ca nu aveau aceasta cultura a muncii de acasa pana in acest moment, iar criza a fost factorul declansator pe care cu greu invata sa-l gestioneze. Sunt putini angajatorii care au o politica deimplementata tocmai din motivele enumerate mai sus - ori nu vor, ori natura industriei nu le-o permite. Dar. Lasam lucrurile sa se intample, fie ce-o fi, vom trece si peste asta. As insista mult pe zona de, pentru ca iata, multe companii vor intra in colaps pentru ca nu au fost deloc pregatite pentru efectele coronavirusului asupra economiei.Acum este un moment bun pentru ca departamentele si oamenii de Resurse Umane sa-si dovedeasca cu adevarat utilitatea si sa vina cu solutii referitor la munca de acasa, la motivarea oamenilor care vor lipsi o buna perioada de la serviciu, la intelegerea ca poate nu trebuie sa dam oamenii afara, ci doar sa le dam concedii fara plata sau alte solutii de acest gen, care sa tina oamenii uniti si sa le arate ca managerilor le pasa in primul rand de ai, ca oameni, si in al doilea rand de rezultate.Presiunea acestor zile este si asa mare,, si cred ca increderea manifestata in aceste zile va aduce multe beneficii pe termen lung.In orice domeniu pot fi gasite solutii pentru ca oamenii sa nu se simta nici discriminati, nici izolati, nici inferiori. Exista beneficii care li se pot oferi, programe personalizate de invatare, bonusuri, zile in plus de concediu, in functie de industrie, de buget, de strategia de management adoptata. Vointa sa fie, ca solutii se gasesc.Conteaza enorm de mult, pentru ca oamenii deja sunt obisnuiti, ba mai mult, ii pot invata si pe altii. Si o fac deja. Celor care de-abia acum se trezesc - pentru ca normalitatea este la cei care deja au un astfel de sistem -. Este momentul sa lasam orgoliile la o parte, sa punem intrebari si sa invatam unii de la altii. Sunt absolut convinsa - si am vazut eforturile multor companii din piata - ca sunt multi oameni care sunt dispusi sa ajute.O sa fac o mica paranteza: desi exista legislatie aferenta referitor la telemunca, zilele trecute ITM-ul a fost in control la cateva companii si a dat amenzi pentru ca nu erau semnate pontajele in format fizic de cei care lucrau de acasa. Evident ca angajatorii s-au plans, amenzile au fost probabil anulate, iar presedintele a precizat ca aceste controale vor fi limitate De ce am tinut sa fac aceasta paranteza? Pentru ca am impresia ca de multe ori autoritatile fac o lege pentru a da in cap angajatorilor cu ea. Mai ales ca legislatia in Romania nu este creata de practicieni. In plus, este interpretabila, de multe ori la mica intelegere, are multe hibe, nu exista bune practici, mai ales in cazul unei legi proaspete, si nici norme de implementare.Este mai mult decat necesara o reforma si in acest sector, pentru ca in loc ca legea sa ne ajute sa ne desfasuram activitatea, mai mult ne incurca. Ca sa nu mai punctez faptul ca nu inteleg la ce ne trebuie atatea documente semnate, ca sa aratam ce anume? Oamenii care ne pun sa facem atatea documente se gandesc oare si la utilitatea acestora in mod real?Eu vad foarte multe oportunitati de invatare in aceasta experienta care ne-a dat majoritatii lumea peste cap. Astfel, invatam:1. Ce presupune efectiv munca de acasa si izolarea sociala. Si nu e chiar atat de rau. In plus, daca vor mai fi cazuri similare in viitor, vom sti cum sa actionam.2. Sa comunicam virtual.3. Sa ne exersam abilitatile de management ale unor echipe virtuale, daca suntem manageri.4. Ca putem fi manageri si de la distanta, fara a ne controla angajatii din 5 in 5 minute.5. Ca angajati, invatam sa lucram in mod independent si sa fim mai responsabili cu timpul nostru.6. Ca putem avea rezultate bune, poate chiar mai bune, lucrand de acasa.7. Ca tine de fiecare dintre noi sa fim mai responsabili, mai eficienti, mai flexibili si mai adaptabili, dar si mai deschisi catre a-i ajuta si sustine pe ceilalti.8. Ca ne putem crea obiceiuri si o rutina si lucrand de acasa.9. Ca putem economisi bani si timp concentrandu-ne pe ce este prioritar.10. Si nu in ultimul rand, putem realiza ca lumea nu a inceput si nu se termina cu coronavirus si ca fiecare experienta de acest gen vine cu o lectie in spate pe care de voie, de nevoie, trebuie sa o invatam.