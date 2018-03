Legea privind telemunca a trecut de Parlament: Domiciliul devine birou, ITM poate face verificari la angajat acasa

Ziare.

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca adoptarea proiectului de lege permite oricarei persoane care lucreaza pe calculator sa faca acest lucru de acasa, precizand ca ITM poate face verificari la domiciliu."Proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca este un proiect de lege foarte popular in Japonia. Legislatia din Japonia a stat la baza legislatiei din Romania. (...) Am adoptat (in Camera Deputatilor, for decizional - n.red.) si noi astazi aceasta lege care a fost gandita de Guvernul Romaniei si care se afla in programul de guvernare.Practic, orice persoana care lucreaza de pe calculator poate sa o faca de acum inainte de acasa. Este pontat ca orice alta persoana care ar fi la serviciu, are contractul introdus in Revisal, are toate drepturile ca orice salariat, doar ca lucreaza de acasa", a declarat Vasilescu, la Parlament.Ministrul Muncii a afirmat ca"Angajatorul trebuie sa verifice daca se respecta acasa toate normele de securitate de munca si Inspectoratele Teritoriale de Munca pot sa faca verificari. Practic, domiciliul se transforma intr-un fel de birou. Este exact ca si cum ai lucra intr-un birou, la angajator, doar ca o faci de acasa. ITM poate sa verifice daca se respecta normele de securitate in munca", a precizat Lia Olguta Vasilescu, intrebata daca ITM poate face verificari la domiciliul angajatilor.Lia Olguta Vasilescu a precizat la solicitarea jurnalistilor ca "activitatea de videochat nu este reglementata prin aceasta lege". Proiectul de lege a trecut de Senat, anul trecut , cu 93 voturi "pentru", un vot "impotriva" si 15 abtineri.Potrivit proiectului, telemunca este "forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine, in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, cel putin o zi pe luna, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor".De asemenea, legea prevede ca salariatul care isi desfasoara activitatea in conditiile descrise mai sus se numeste "telesalariat".