Munca de acasa, in vremuri de criza - sfaturi de la specialisti pentru ca lucrurile sa mearga bine

ajung sa lucreze mai mult (33,2% dintre respondenti au enuntat acest motiv);

se simt singuri si instrainati (20%);

nu reusesc sa traseze o linie clara de delimitare intre viata privata si cea profesionala (27%);

au dificultati in comunica si a face schimb de informatii cu colegii sau managerul direct (15%).

Munca de acasa: Beneficii

Munca de acasa: Capcane

Munca de acasa: Cum eviti aceste capcane

Munca de acasa: Legislatie

Nu avem de ce sa ne opunem muncii de acasa

Ziare.

com

Posibilitatea de a lucra de acasa cateva zile pe luna, flexibilizarea programului de munca si telemunca sunt tot mai cerute de cativa ani incoace. Tonul a fost dat de companiile IT, au urmat multinationalele si unele startup-uri, iar apoi a devenit un beneficiu dorit de multi angajati romani.In 2018, 8 din 10 participanti la un studiu eJobs au spus ca isi doresc sa lucreze remote macar o zi pe saptamana. Printre principalele motive pentru care ar face o astfel de schimbare se numara o mai buna gestionare a timpului de lucru, eliminarea timpului pierdut in trafic si cresterea gradului de confort personal. De asemenea, pe lista beneficiilor se mai numara reducerea cheltuielilor aferente transportului sau mesei de pranz, cresterea productivitatii, dar si scaderea nivelului de stres generat de conflictele de la birou.Mai mult, 32,4% spun ca munca de acasa le ofera ocazia de a petrece mai mult timp cu familia, iar 48% dintre participantii la studiu au declarat ca, de cand lucreaza de acasa, productivitatea lor a crescut.Sunt, insa, si angajati care prefera in continuare varianta clasica, a muncii de la birou. In opinia acestora, acasa:Prin urmare, lucrul de la distanta presupune disciplina din partea angajatului, respectiv implementarea unor modalitati tehnice de comunicare si sprijin din partea angajatorului. Mai mult, increderea trebuie sa existe din partea ambelor parti Astfel, acolo unde se poate, munca de acasa timp de cateva zile pe luna este o optiune care merita incercata si imbunatatita in timp."Subiectulera unul de interes si inainte de declansarea crizei coronavirusului, reprezentand o tendinta fireasca de evolutie si flexibilizare a muncii pe care ne-am inscris deja de aproape 10 ani", a precizat Sorin Faur, fondator Academia de HR, pentruExista si alte forme de flexibilizare a muncii. Una dintre ele se refera la programul de lucru: angajatul poate veni si pleca de la job intr-un anumit interval orar, respectandu-se numarul de ore care trebuie lucrate.O alta optiune este telemunca - adica lucrul doar de la distanta. Avem si o lege care reglementeaza aceasta activitate ( nr. 81/2018 ).Evolutia tehnologica a facut posibila munca de la distanta; exista o multime de programe, aplicatii si platforme specializate, iar raspandirea la scara larga a smartphone-urilor a creat premisa care lipsea.Beneficiile sunt multe, atat pentru companii cat si pentru angajati."Companiile, de exemplu, fac economii in ceea ce priveste spatiul de birouri - sunt deja companii care lucreaza in spatii in care incap maxim 70% din angajati, pentru ca realmente niciodata nu sunt toti simultan la birou. De ce ar fi, in domenii precum vanzari, asigurari, consultanta de diverse tipuri, activitati de teren, montaj echipamente etc? Se reduce dependenta de un spatiu fix, oamenii se duc acolo unde este nevoie de ei si isi iaucu ei", a precizat Sorin Faur.Pentru angajati, poate insemna mult timp economisit (pentru ca nu mai stau in trafic), dar si un anumit confort in auto-gestionarea programului zilnic, a adaugat Sorin Faur.El ne-a mai spus ca, in viitor, dependenta de un loc fix se va reduce si mai mult, iar situatia de-acum a fortat multe companii care altfel erau rezistente la ideea de munca de acasa si telemunca sa isi reconsidere pozitia. Prin urmare, este posibil ca sustinatorii inversunati ai vechiului stil de lucru sa se imputineze dupa ce vom depasi aceasta criza.Sorin Faur crede ca ne vom obisnui tot mai mult cu flexibilizarea muncii, precum si cu comunicarea virtuala, mai ales, in conditiile in care tinerele generatii folosesc tot mai mult aplicatii si programe in acest scop.Evident, munca de la distanta nu e lipsita de provocari, cele mai mari fiind legate de nevoia de relationare, comunicare si apartenenta la un grup. Sorin Faur a amintit ca mersul la birou, printre altele, pune oamenii impreuna si creeaza comunitati, disciplineaza si energizeaza: "Sa zicem ca la 09:00 inca nu ai chef de munca, si nici la 09:30... si poate nici la 10:00. Dar fiind acolo in colectiv, dupa cafeaua de dimineata, cu sau fara tragere de inima, te asezi si iti faci treaba, vin activitatile peste tine, te roaga colegii sa ii ajuti etc. Si te mobilizezi. De acasa va fi mai greu, nu multi au disciplina si rigoarea de a se apuca de munca la 09:00 si de a fi eficienti".Acesta a enumerat si alte provocari: cele care tin de comunicare ("uneori relatiile directe au harul lor de a rezolva probleme pe care niciun canal electronic nu le poate media"), cele care tin de securitatea informatiilor ("sunt riscuri crescute de brese si atacuri cibernetice pe retelele mai slab protejate de acasa, mai vulnerabile"), cele care tin de management ("care acum trebuie sa fie distribuit, cu echipe virtuale, cu oameni care poate se intalnesc direct doar o data pe luna sau mai rar... este mai greu sa te impui, este mai greu sa creezi echipa si coeziune la anumite valori").Recomandarea ca angajatorii sa-si lase angajatii sa lucreze de acasa, pe cat posibil, pentru a limita raspandirea noului coronavirus nu pune o prea mare presiune pe companiile care, fie prin natura activitatii, fie prin faptul ca si-au propus sa fie in pas cu tendintele, aveau deja sistemele depuse la punct, a mentionat Sorin Faur. Asta pentru ca dispun deja de softuri si platforme integrate specializate si adaptate nevoilor lor specifice, au exercitiul muncii disciplinate la distanta si controleaza procesul in toate etapele lui fara erori.Pe de alta parte, companiile care nu dispuneau de astfel de sisteme si proceduri pana acum au fost nevoite sa improvizeze din mers, sa se adapteze din scurt. "Desigur, asta produce stres si creeaza spatiu pentru erori", a punctat Sorin Faur.Daca lucrezi pentru prima data de acasa sau daca e prima data cand muncesti remote mai multe zile la rand, iata o serie de sfaturi de la specialisti compilate de BBC : stabileste un apel telefonic sau video cu managerul tau direct, la inceputul fiecarei zile, astfel incat sa-ti clarifici sarcinile;: vorbiti la telefon sau prin aplicatii de mesagerie, creati grupuri de discutii si organizati conferinte video;: da, e mai comod sa stai in pijama, in pat, cu laptopul in brate, insa toate acestea pot dauna productivitatii; amenajeaza-ti un spatiu de lucru si imbraca-te in hainele cu care ai merge de obicei la lucru, ca sa separi lucrul de timpul liber si in aceste feluri;: stabileste niste reguli clare; de exemplu, daca usa camerei din care lucrezi este inchisa, atunci inseamna ca nu trebuie sa fii deranjat/a;: prin activitati care sa separe timpul liber de lucru, precum cafeaua de dimineata sau exercitii fizice seara;: petrece mai mult timp de calitate cu familia, faceti activitati casnice, jucati-va, cititi, invatati lucruri noi, faceti videoconferinte cu cei dragi etc.De asemenea, trebuie sa avem grija si de mintea noastra. Psihologul Daniel David, rector al UBB, scrie pe blogul sau despre, care ne ajuta sa confruntam mai bine problema practica si efectele inerente acesteia ( vezi AICI articolul complet ).De asemenea, psihoterapeutul Razvan-Gabriel Zaharia ne ofera cateva sfaturi utile desprein aceste vremuri, intr-o postare pe Facebook Ministerul Muncii a facut cateva recomandari legate de munca de acasa si de programul de lucru individualizat, precizand inclusiv ce legi trebuie sa respecte angajatorii ca sa fie in regula.Sorin Faur a recomandat respectarea normelor, caci legea e lege (si, in plus, este corelata cu situatia la nivel european). "Acum sigur ca in contextul crizei coronavirusului multi s-au trezit nepregatiti si asta este o situatie stresanta. Trebuie sa puna in miscare sistemul pe repede inainte si sa respecte prevederile legale.Important este ca o problema sa nu genereze altele, adica oamenii sa fie pusi in pericol in alte feluri ori compania sa fie afectata de brese de securitatea informatiei, de exemplu. Este un balans delicat pe care trebuie sa si-l asume fiecare companie", a mentionat acesta.In final, Sorin Faur a pledat in favoarea lucrului de acasa si a flexibilizarii muncii, pe cat posibil."Pe masura ce lucrurile se mai asaza si panica dispare, pe masura ce se contureaza bune practici si apar materiale despre acestea, care se distribuie prin social media sau pe diverse grupuri, pe masura ce tot mai multe companii trec pe cat posibil la munca de acasa (nu mai vorbim de angajatii care chiar au nevoie sa munceasca de acasa avand copii mici in ingrijire si scoli inchise), chiar si cele mai indaratnice companii vor accepta sa faca ce este evident necesar si de bun simt.Lucrul de acasa este normal si sanatos daca este facut cum trebuie, daca exista disciplina, responsabilitate si constiinta fiecaruia de a-si face treaba. In aceste conditii, nu avem de ce sa ne opunem", a concluzionat Sorin Faur.