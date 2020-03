Munca la domiciliu sau telemunca? Ce trebuie sa faca firmele care-si lasa angajatii sa lucreze de acasa

Ce trebuie sa faca din punct de vedere legal companiile care-si lasa angajatii se lucreze de acasa in aceasta perioada

faptul ca salariatul lucreaza de la domiciliu;

perioada de timp in care aceasta masura se va aplica;

programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa controleze activitatea salariatului, precum si modalitatea concreta de realizare a controlului;

obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului, dupa caz, a materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza in activitate, precum si al produselor finite pe care le realizeaza.

Pentru inceput, sa stabilim prin ce difera cele doua forme de organizare a muncii de la distanta.Astfel, sunt considerati salariati cu"acei salariati care indeplinesc, la domiciliul lor, atributiile specifice functiei pe care o detin", potrivit art. 108 din Codul Muncii este forma de organizare a muncii prin care "salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine, in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, cel putin o zi pe luna, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor", potrivit Legii nr.18/2018 - spre deosebire de salariatul care presteaza munca la domiciliu, telesalariatul poate lucra si din alte locuri decat domiciliul ( sau resedinta ), insa in contractul individual de munca trebuie mentionate locurile din care isi desfasoara activitatea, convenite de parti;- salariatul care presteaza munca la domiciliu isi stabileste singur programul de lucru, in timp ce telesariatul trebuie sa respecte intervalul orar convenit cu angajatorul;- telemunca se realizeaza prin utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor, in timp ce munca la domiciliu nu presupune in mod obligatoriu accesul la aceste mijloace de telecomunicatii;- in ambele cazuri, trebuie stabilit clar programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatului, precum si modalitatea concreta de realizare a controlului;- in timp ce munca la domiciliu are caracter permanent, telemunca e doar pentru o anumita perioada (cel putin o zi pe luna, dar perioada poate fi prelungita cu acordul ambelor parti), iar telesalariatul presteaza munca de la sediul companiei in perioadele in care nu lucreaza de la distanta;- in ambele cazuri, salariatul beneficiaza de toate drepturile recunoscute prin lege, prin regulamentele interne si contractele colective de munca aplicabile celorlalti salariati;- in cazul telemuncii, partile au unele obligatii specifice (angajatorul sa asigure securitatea si sanatatea in munca a salariatului, iar angajatul sa aiba grija de instrumentele folosite, de exemplu - mai multe detalii puteti gasi AICI );- angajatorul trebuie sa ii comunice telesalariatului masurile pe care le ia pentru ca sa nu fie izolat de restul angajatilor si care asigura acestuia posibilitatea de a se intalni cu colegii in mod regulat.Dupa cum putem observa, munca la domiciliu si telemunca se afla in relatie de complementaritate, a doua venind in completarea celei dintai, in contextul evolutiei tehnologice.Daca un salariat desfasoara munca la domiciliul propriu si in acest scop utilizeaza echipamente de tehnologia informatiei si comunicatiilor, practic munca acestuia indeplineste caracteristicile ambelor tipuri de modalitati de desfasurare a muncii , fara a prevala practic una fata de cealalta, mai ales ca nu exista deosebiri majore de continut intre reglementarile aferente acestora.In acest caz, salariatul poate fi incadrat atat la munca la domiciliu, cat si la telemunca.In contextul pandemiei provocate de noul coronavirus, acolo unde e posibil, multe companii din Romania si-au lasat angajatii sa lucreze de acasa , aceasta fiind si recomandarea autoritatilor. Insa cum se trateaza acest aspect din punct de vedere legal?a stat de vorba pe acest subiect cu doi avocati din cadrul NNDKP , anume, Asociat Manager si unul dintre coordonatorii practicii de Dreptul Muncii in cadrul acestei firme de avocatura, respectiv, Asociat, practica de Dreptul Muncii.Noi le-am pus cateva intrebari, iar ele ne-au raspuns.Avand in vedere contextul actual, precum si prevederile Decretului Presedintelui Romaniei nr. 195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei publicat in Monitorul Oficial nr. 212/16.03.2020,, prevalandu-se de prevederile art. 48 din Codul Muncii Conform recomandarilor Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, aceasta decizie unilaterala va trebui emisa in scris si va trebui sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:Referitor la raportarile in REVISAL, locul muncii nu este un element care se completeaza in acest registru, prin urmare nici modificarea lui nu atrage raportari in REVISAL. Trebuie avut, insa, in vedere ca implementarea unei astfel de decizii modifica tipul contractului individual de munca, ceea ce, in mod obisnuit, atrage efectuarea inregistrarilor corespunzatoare in REVISAL.In contextul actual, desfasurarea activitatii de telemunca ar trebui exploatata /implementata de catre angajatori cu scopul prioritar de a impiedica raspandirea infectarii cu noul coronavirus. Astfel, conform dispozitiilor Decretului Presedintelui Romaniei nr. 195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, activitatea de telemunca poate fi implementata in situatia curenta nu numai prin incheierea unui act aditional la contractul individual de munca in conditiile Legii nr. 81/2018 privind telemunca, dar si unilateral printr-o decizie emisa de catre angajator care sa aiba continutul mentionat mai sus.Trebuie subliniat ca activitatea de telemunca poate fi considerata o optiune fezabila doar atunci cand indeplinirea atributiilor specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine salariatul presupune folosirea tehnologiei informatiei si comunicatiilor.Avand in vedere contextul cauzat de raspandirea infectiei cu COVID-19, telemunca ofera un avantaj indubitabil, angajatorii putand sa continue activitatea la un nivel suficient de ridicat incat sa asigure supravietuirea afacerii, fara a-si expune salariatii la pericolul COVID-19, contribuind astfel la limitarea raspandirii virusului.Un dezavantaj al acestei masuri ar fi ca angajatorul nu mai are acelasi control asupra activitatii salariatului si a conduitei lui.Tinand cont, insa, de circumstantele extraordinare in care ne aflam si punand in balanta avantajele si dezavantajele telemuncii, aceasta se prezinta, de departe, ca fiind cea mai sustenabila solutie . Evident, acolo unde este posibila implementarea ei.Asa cum precizam mai sus, implementarea telemuncii modifica tipul contractului individual de munca, ceea ce, in mod obisnuit, atrage efectuarea inregistrarilor corespunzatoare in REVISAL.Daca restrangerea programului de functionare a magazinelor (de ex. al magazinelor din mall-uri) ar duce la modificarea programului de lucru/timpului de lucru al salariatilor stabilit prin contractele individuale de munca, va fi necesara incheierea de acte aditionale a caror aplicabilitate sa fie limitata pe durata acestei perioade exceptionale. In caz contrar (daca programul de lucru nu este indicat expres in contractul individual de munca), angajatorul poate emite o decizie interna prin care sa aduca la cunostinta salariatilor noua formula a programului de lucru.Ca regula, nu se impune transmiterea in REVISAL a programului de lucru, insa se vor avea in vedere aspectele particulare prevazute de lege in ceea ce priveste contractele de munca cu timp partial.