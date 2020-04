Peste o treime dintre romani lucreaza de acasa in pandemie - ce aplicatie folosesc cel mai mult

Ziare.

Conform cercetarii, 22,9% dintre angajatii care au apelat la telemunca folosesc preponderent Skype pentru comunicarea cu echipele lor, in timp ce aplicatia Zoom este utilizata de catre 20,6% dintre cei chestionati, Microsoft Teams de 11,9%, Google Hangouts de 11,5%, Skype for business de 7,6% si WhatsApp de 5,6%.In privinta petrecerii timpului pe retelele de socializare, Facebook ramane platforma preferata a 35,5% dintre romani, urmata de YouTube (28,9%), Instagram (11,2%), TikTok (6%), Pinterest (4,8%), Reddit (4,7%), LinkedIn (4,2%), Snapchat (3,7%) si Twitter (2,8%).Sondajul Telekom arata ca 38,6% dintre respondenti folosesc Internetul, iar 34,4% apeleaza la telefonia mobila, 24,3% la serviciul de televiziune si numai 0,7% la telefonia fixa."Aceste comportamente sunt vizibile si in relatia cu serviciile si produsele Telekom. In primele 2 saptamani din luna aprilie, traficul pe site-ul telekom.ro a crescut cu 77%, comparativ cu luna februarie a aceluiasi an", noteaza compania de telecomunicatii.Pe segmentul platilor, cercetarea de specialitate evidentiaza faptul ca 44% dintre romani achita toate facturile online, 30,7% atat online, cat si fizic, iar 25,3% le achita doar fizic, deoarece, in opinia lor, acest tip de plata le ofera siguranta.Ca platforma preferata de plasare a comenzilor online, 32,8% dintre respondenti folosesc atat aplicatiile mobile, cat si paginile web pentru a plasa o comanda catre un comerciant, 29,5% folosesc pagina web, 14,1% prefera aplicatia dedicata, iar 23,6% dintre respondenti nu folosesc nici una, nici alta si isi achizitioneaza produsele direct prin apel telefonic, e-mail sau merg direct in magazinul fizic. In acest context, jumatate dintre cei care au raspuns la sondaj folosesc preponderent telefonul mobil pentru a plasa o comanda, 42,2% utilizeaza laptopul sau desktop-ul si doar 7,4% tableta.Potrivit sursei citate, printre activitatile pe care le desfasoara oamenii acasa, aproape trei sferturi (72%) dintre respondenti au spus ca isi petrec timpul liber avand activitati cu familia, 58% vizioneaza seriale si filme, 31% invata lucruri noi, 23% fac sport in casa, 11% alearga in proximitatea locuintei si 7% au alte activitati.De asemenea, rezultatele confirma ca lansarea de catre Telekom Romania a produsului Smart TV Stick, cu ajutorul caruia clientii isi pot transforma televizorul intr-un Smart TV, raspunde la modul in care acestia aleg sa petreaca timpul liber acasa. Oferta Smart TV Stick include acces la pana la 47 de canale TV online relevante pentru romani (stiri, sport, muzica, filme), disponibile prin intermediul platformei Telekom TV si a dispozitivului Google Chromecast, care permite utilizatorilor sa redea continutul aplicatiilor de pe smartphone, direct pe ecranul televizorului.La capitolul urgentelor medicale, 4% dintre respondenti au raspuns ca recurg la telemedicina pentru a se ingriji de sanatatea personala, in timp ce pentru non-urgente 61,1% dintre persoanele intervievate au declarat ca apeleaza la sfaturile medicului de familie, 23,9% asteapta sa fie ridicate restrictiile pentru a merge la medic, 14,2% apeleaza numerele de telefon avizate, 11,8% folosesc aplicatia medicala de pe telefon, 5,5% isi iau masuri de protectie si se duc la spital.Majoritatea respondentilor la sondajul online (59%) a afirmat, totodata, ca plata online a facturilor este obiceiul digital pe care cei mai multi dintre romani si l-ar dori sa si-l mentina pe viitor, urmat de cumparaturile online (42,7%), in timp ce 24,5% ar dori sa pastreze legatura cu medicii la distanta, prin aplicatii sau prin telemedicina.Sondajul a fost efectuat in perioada 23 - 28 aprilie prin intermediul unui chestionar online pe site-ul companiei si a fost completat de un numar de 5.319 persoane.