Top 5 sfaturi pentru a-ti gasi un job de acasa

O multime de companii si branduri s-au adaptat ideii de "distantare sociala", integrand in oferta de joburi si locuri de munca remote, adica ce pot fi realizate departe de un birou.Nu ne-am propus astazi sa discutam despre beneficiile pe care le ofera un astfel de job, ci despre modalitatile prin care poti obtine mult mai usor unul.Daca vrei sa lucrezi de acasa pe intreaga perioada a pandemiei de coronavirus, tine cont de urmatoarele 5 sfaturi:Angajatorii vor sa aiba certitudinea ca cei care accepta un astfel de job pot livra fara probleme task-urile zilnice, indiferent de locul in care acestia lucreaza.De aceea, este important sa le oferi suficiente garantii ce vin sa sustina capacitatea ta de a te plia pe un job "work from home", atat din punct de al intelegerii unei astfel de dinamici, cat si din punct de vedere logistic.Odata cu izbucnirea noului coronavirus, videoconferintele au capatat un rol extrem de important in fluxul de lucru al multor companii.Angajatii comunica zilnic pe platforme de genul ZOOM, Slack, Hangouts Meet, solutii ce asgura o continuitate in intreg procesul de lucru.Daca vrei sa ai mai multe sanse pentru a obtine jobul respectiv, subliniaza adaptabilitatea ta la aceste programe, indiferent de terminalul utilizat.Totodata, arata ca esti dornic sa inveti tool-uri noi, utilizate eventual in fluxurile interne ale companiei respective.Rigiditatea in fata unor astfel de noi incercari iti poate atrage o bila neagra, in cadrul evaluarii tale finale.Cei care obtin cel mai usor joburi de acasa au deja in CV o astfel de experienta, fapt ce le ofera angajatorilor o certitudine in plus a faptului ca angajatii pot gestiona fara probleme o astfel de activitate.Daca ai mai lucrat si inainte ca freelancer, vorbeste in cadrul interviului despre aceasta experienta, aducand in lumina lucrurile bune pe care le-ai invatat in perioada respectiva, precum si modul in care ai contribuit la atingerea anumitor obiective, chiar din postura ta de colaborator remote.Daca te afli in fata primului tau astfel de job, poti aplica aceeasi strategie de mai sus, insa din perspectiva unui candidat fara experienta.Construieste-ti un adevarat discurs in care sa povestesti cu mult entuziasm despre provocarile pe care ti le poate oferi un astfel de job, sansele uimitoare de crestere, dorinta de a imbina mult mai bine apropierea fata de cei dragi cu integrarea intr-o echipa orientata catre succes.Indiferent de natura jobului pentru care aplici, entuziasmul este un factor-cheie al intregului tau discurs, atunci cand experienta nu exista.Un asfel de job poate presupune activitati in echipa, alaturi de membri aflati de partea cealalta a Oceanului, videoconferinte la sfarsitul programului de lucru, sau chiar in prima parte a diminetii, stapanirea uneia sau a mai multor limbi de circulatie internationala, detinerea unui suport logistic (hardware / software), menit sa sustina intreaga ta activitate remote.Construieste-ti raspunsurile in jurul disponibilitatii tale de a fi cat mai flexibil, o caracteristica extrem de importanta a unui candidat pentru un job de tip "work from home."Cauti joburi de acasa pentru aceasta perioada? BestJobs te asteapta in fiecare zi cu anunturi noi de recrutare, dedicate celor care vor sa lucreze rem