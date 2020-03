Viata profesionala pe timp de pandemie - cat de (a)normal este lucratul de acasa

Avantajele lucratului de acasa

O solutie pentru oamenii in varsta

O mare provocare a lucratului de acasa: increderea angajat - angajator

Multe meserii inca nu se pot face de acasa. Inca.

Siegfried Muresan este europarlamentar, vicepresedinte al Comisiei de Buget din PE, purtator de cuvant al PPE si membru PNL.

Dar stiati ca, inainte de aceasta pandemie, lucratul de acasa era aproape inexistent in Romania?Conform datelor Biroului de Statistica al Uniunii Europene "Eurostat", in 2018, doar 0,4% din populatia activa a Romaniei lucra de acasa. Suntem pe ultimul loc in Europa, doar Bulgaria are un procent mai mic de asa-numit "teleworking" (0,3%).In Olanda, spre exemplu, 14% din populatia activa lucreaza de acasa, iar media Uniunii Europene este de 5,2%.Ei bine, aceste vremuri de criza ne arata ca, de fapt, mult mai multi dintre noi, romanii, ne putem adopta la acest mod de lucru.De ce insist pe aceasta tema si care sunt avantajele "teleworking-ului"?In primul rand, angajatul are mai mult timp si mai multa flexibilitate. Se elimina timpul si oboseala generate de mersul la si de la serviciu. Iti coordonezi mai bine timpul astfel incat iti poti rezolva problemele personale urgente fara sa fii nevoit sa-ti iei o zi libera de la serviciu.De cate ori nu a trebuit sa plecam de la locul de munca pentru ca venea instalatorul, sosea frigiderul prin curier sau avea o mica raceala copilul?Studiile arata ca lucratul de acasa imbunatateste relatia cu familia, te face mai productiv, reduce stresul, creste stima de sine si scade dorinta de a-ti schimba locul de munca. Puteti citi mai multe in acest articol al Asociatiei Americane de Psihologie In al doilea rand, este mai ieftin, atat pentru angajat, cat si pentru angajator. Se reduc cheltuielile cu transportul la si de la birou, cu inchirierea spatiilor de lucru si cu altele generate de mersul la serviciu.Nu in ultimul rand, este mai putin poluant. Mai putine masini in trafic cu oameni grabiti spre serviciu sau spre acasa inseamna un aer mai curat.Atunci cand ne gandim la "teleworking" in Romania, avem in vedere mai ales tinerii cu joburi flexibile, care lucreaza in IT, web developing sau care sunt liber-profesionisti.Dar munca de acasa este foarte utila si pentru oamenii in varsta care doresc sa lucreze, dar pentru care drumul pana la serviciu si inapoi devine din ce in ce mai obositor.De altfel, conform Eurostat, la nivel european, lucratul de acasa este cel mai frecvent intalnit la categoria de varsta 50-64 de ani. 6,4% din populatia activa europeana trecuta de 50 de ani lucreaza de acasa, in timp ce doar 1,8% din populatia activa de sub 24 de ani lucreaza de acasa.In Romania multe persoane trecute de 50 de ani se adapteaza inca destul de greu la era digitala, asa ca lucratul de acasa, oricum aproape inexistent la nivelul tarii, este cu atat mai rar intalnit in randul persoanelor in varsta.Dar, peste 10-20 de ani, mult mai multi romani trecuti de 50 de ani vor gasi ca este mult mai usor sa lucreze de acasa decat sa se deplaseze la birou. De ce sa nu ne pregatim de acum pentru o generatie de varstnici mult mai "activa" profesional datorita teleworking-ului?"Teleworking-ul" prezinta si cateva dezavantaje: lucrul in echipa are de suferit, iar managementul poate simti ca pierde controlul asupra atributiilor angajatului.De aceea, cheia unei colaborari de succes angajat-angajator in situatia lucratului de acasa este increderea. Angajatorii trebuie sa aiba mai multa incredere in angajati fiindca, de multe ori, nu avem niciun motiv sa suspectam ca oamenii nu isi fac treaba la fel de bine si de acasa.Mai ales daca ne gandim la managerii cu zeci de angajati care au aproape la fel de mult control asupra angajatului la birou cat au asupra lui daca acesta lucreaza de acasa.Pana la urma, interesul angajatorului, al managerului, este ca angajatul sa fie productiv, iar daca tu, ca angajator, ai o lista clara de obiective si vezi ca el le indeplineste la fel de bine de acasa, poti sa incepi prin a avea incredere ca angajatul isi face treaba si din confortul propriei locuinte.Desigur, lucrurile nu pot functiona daca angajatul, odata trezit acasa, se simte ca in weekend si reduce lucrul la jumatate. Aceste abateri, insa, se vor observa imediat in randamentul angajatului.In plus, angajatul care face teleworking poate fi supervizat printr-o sumedenie de modalitati pe care lumea digitala ni le pune la dispozitie.Spre exemplu, daca angajatul are laptop de serviciu, angajatorul poate avea acces online la acel laptop si poate vedea istoricul navigarilor pe Internet. Daca exista o platforma comuna de lucru, acea platforma poate cuantifica timpul pe care angajatul l-a petrecut. Daca exista o retea virtuala privata a companiei, angajatorul poate vedea cand s-au logat si delogat angajatii de la retea.Dar, pana la urma, cea mai buna modalitate de a castiga increderea este randamentul, iar daca angajatorul simte ca angajatul isi face treaba, solutiile de mai sus nici nu trebuie aplicate.Este clar ca multe meserii inca sunt imposibil de facut de acasa sau se fac mult mai greu din afara biroului.Dar, dincolo de argumentele pro si contra lucratului de acasa, trebuie sa luam in calcul si urmatorul lucru: noua revolutie industriala caracterizata de o tehnologizare din ce in ce mai mare a pietei muncii va face ca, in urmatoarele decenii, din ce in ce mai multe profesii sa se faca de acasa sau, pur si simplu, sa nu mai necesite existenta unui birou fix.Asadar, din acest punct de vedere, lucratul de acasa in perioada de pandemie poate servi ca o revelatie pentru multi angajatori din Romania. De ce sa asteptam inca multi ani pana cand schimbarile de pe piata globala a muncii ne vor constrange sa ne adaptam la lucratul de acasa cand o putem face acum si voluntar?Teleworking-ul nu este un panaceu. Nu poate fi aplicat oricand, in orice meserie, oricat de mult, fara masura, dar cu siguranta aduce avantaje si merita sa ne gandim daca nu ar trebui sa folosim intr-o mai mare masura acest mod de lucru in urmatorii ani.Asta inseamna ca si noi, politicienii, autoritatile din Romania, trebuie sa ne gandim serios, dupa ce va trece aceasta criza, la cum putem imbunatati legislatia din Romania pentru a veni in sprijinul angajatorilor si angajatilor care vor sa se foloseasca de "teleworking".Pana atunci, cat inca suntem in perioada de pandemie, fac un apel la toti angajatorii din Romania: lasati angajatii sa lucreze de acasa, daca munca lor poate fi facuta fara sa vina la birou. Cu cat avem mai putini oameni care sunt obligati sa plece de acasa, cu atat vom avea mai putine imbolnaviri si vom trece mai bine peste aceasta pandemie.