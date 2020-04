A fost stabilita procedura de aprobare a zborurilor pentru romanii care pleaca sa lucreze in strainatate. Intra de luni in vigoare

Ziare.

"Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, printr-un efort comun al tuturor specialistilor din domeniul aerian si rutier din cadrul ministerului si al institutiilor din subordine cu atributii in aceste domenii, precum si cu suportul ministerelor cooptate in acest demers - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne - a emis OMTIC nr. 875/ din 10.04.2020, prin care a fost stabilita procedura de emitere a avizului pentru efectuarea zborurilor care intra sub incidenta art. 10 alin. (1) din Ordonanta militara nr. 7/2020. Ordinul intra in vigoare incepand cu data de 13.04.2020 si devine obligatoriu pentru toate entitatile mentionate in cuprinsul sau", potrivit unui comunicat al MTIC.Prin emiterea acestei reglementari, a fost stabilita procedura clara prin care operatorul aerian transmite o solicitare pentru efectuarea zborului, cu cel putin 48 de ore inainte de ora programata, catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR) - autoritatea responsabila desemnata in baza Ordonantei militare cu gestionarea acestei problematici.Solicitarea va cuprinde urmatoarele elemente: a) numele, adresa, datele de contact, nationalitatea si indicativul OACI al operatorului aerian; b) tipul, insemnele de inmatricularea si capacitatea aeronavei; c) aeroportul de origine si cel de destinatie, ruta; d) programul de operare; e) denumirea, adresa, datele de contact ale tour-operatorului; f) copia contractului charter in limba romana sau traducerea in limba engleza; g) acordul aeroportului din Romania cu privire la efectuarea zborului;h) contractul cu agentul de handling de pe aeroportul din Romania; i) declaratie privind persoana responsabila, pe aeroportul din Romania pe care se imbarca pasagerii, pentru asigurarea respectarii drepturilor pasagerilor, inclusiv cazarea pasagerilor in caz de anulare/intarziere a zborului, pana la imbarcarea pasagerilor in vederea transportului spre destinatia finala sau, dupa caz, in vederea transportului retur, spre domiciliu; j) numele, adresa si datele de contact ale agentului/agentilor de recrutare de pe teritoriul Romaniei; k) copia avizului autoritatilor din tara de destinatie a zborului, pentru efectuarea zborului respectiv.In urma analizei acestei solicitari, AACR va emite avizul solicitat in maximum 24 de ore de la primirea documentatiei complete."Nu va fi avizata efectuarea zborurilor care intra sub incidenta prezentei proceduri, in situatia in care acestea sunt programate sa fie efectuate pe acelasi aeroport, la un interval mai mic de patru ore unul fata de celalalt", se arata in comunicatul MTIC.Totodata, AACR va monitoriza respectarea tuturor restrictiilor de operare spre/dinspre Romania sau pe rute interne, instituite prin ordonantele militare pentru anumite categorii de zboruri si va elabora o procedura pentru constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor ce decurg din nerespectarea de catre operatorii aeronavelor a restrictiilor de operare stabilite. Procedura se emite prin Decizia directorului general al Autoritatii Aeronautice Civile Romane si se publica pe pagina de internet a institutiei (www.caa.ro)"Noua reglementare aduce clarificari importante si in ceea ce priveste obligatiile agentului de recrutare. Aceasta este prima veriga din mecanismul transportului lucratorilor sezonieri si cel care organizeaza, pe teritoriul Romaniei, transportul pasagerilor spre aeroportul de imbarcare", se precizeaza in comunicat.Astfel, agentul de recrutare va organiza transportul spre aeroportul de imbarcare numai dupa primirea acordului din partea administratorului aeroportului respectiv, fiind obligat sa asigure prezenta pe aeroportul din Romania a unui reprezentant care sa acorde asistenta permanenta pasagerilor, inclusiv in situatia intarzierii sau anularii zborului. Datele de contact ale reprezentantului se comunica administratorului aeroportului cu cel putin 24 de ore inainte de efectuarea zborului.Totodata, agentul de recrutare este responsabil si de asigurarea echipamentelor de protectie impotriva COVID-19 pentru pasageri.Un alt aspect care a fost clarificat, prin noua reglementare, vizeaza partea de responsabilitate a transportatorilor care vor imbarca numai pasageri care sunt echipati corespunzator (cel putin cu masca si manusi de protectie) cu respectarea dispozitiilor din ordonantele militare in vigoare. Pentru a preveni aglomerarea aeroportului inaintea efectuarii zborului a fost stabilit faptul ca deplasarea spre aeroport sa fie organizata astfel incat pasagerii sa nu ajunga la aeroport cu mai mult de patru ore inainte de ora efectuarii zborului, indiferent de mijlocul de transport folosit.La randul sau, operatorul rutier de transport care efectueaza transport prin servicii ocazionale are obligatia sa notifice Autoritatea Rutiera Romana cu privire la efectuarea cursei, urmand ca ARR sa informeze in mod operativ MTIC si Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR) cu privire la notificarea primita."Prin emiterea acestui ordin se asigura coerenta si predictibilitatea la nivel national in ceea ce priveste gestionarea grupurilor de lucratori sezonieri care sunt transportati spre destinatiile respective prin intermediul curselor charter. Responsabilitatile in organizarea acestui demers sunt definite, iar toti factorii implicati trebuie sa respecte un set de obligatii, astfel incat procesul sa desfasoare in siguranta si in mod fluent in contextul actual, marcat de mari de pericole si riscuri pentru sanatate", precizeaza ministerul.