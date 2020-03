Criza navetistilor din Europa de Est

Catalog de comenzi plin la fabricantul de piese pentru instalatii

Situatie de urgenta in domeniul ingrijirii persoanelor in toata Europa

Sedinta de criza la producatorul de materiale de constructii Leier din localitatea austriaca Horitschon. Oraselul se afla in regiunea Burgenland, direct la granita cu Ungaria. Compania este un IMM care are fabrici in toata Europa de Est si numerosi lucratori din Ungaria. La telefon nu este, cum ar fi normal, secretara maghiara din Sopron, ci un austriac. "Conducerea firmei este in sedinta", spune vocea masculina, "va dura mai mult".Pana la 20.000 de navetisti din Ungaria veneau la munca in Burgenland inaintea crizei coronavirusului, potrivit Camerei regionale de Economie. Lucrurile stau altfel acum. "Pana azi (vineri - n.red.), angajatii nostri inca au putut sa vina la munca, de azi sunt toate granitele inchise", ni se spune la telefon la Horitschon. Potrivit Camerei Economice, cetatenii unguri care revin in tara lor trebuie sa stea doua saptamani acasa, in carantina la domiciliu."Prevederile nu-i vizeaza insa pe cei care fac zilnic naveta din motive profesionale", sustine Alexander Fuerlinger. Austriacul conduce activitatea de productie la fabricantul de piese metalice pentru instalatii Kludi din Hornstein, tot in Burgerland. De fapt, nici el nu stie prea bine despre ce este vorba: "Vorbesc deja intruna la telefon de dimineata".In fabrica Kludi din Hornstein lucreaza putin peste 100 de persoane, o treime din acestea vin zilnic din Ungaria vecina. Unul din acesti lucratori este Geza Dezso. "Azi nu stim nici macar daca vom putea trece granita ca sa ne intoarcem acasa", spune el.Intr-un mic sat de langa Sopron, el a construit o casa mare din banii castigati muncind in Austria. Omul este suparat: "Pentru ce naiba mai exista UE?". In aceasta criza, fiecare stat national face ce vrea, inchide granitele dupa cum doreste. "M-am gandit deja sa ma mut in Austria", spune el, "atunci macar nu mai trebuie sa trec granite", a continuat el.Si seful de productie de la Kludi isi face griji, pentru ca "planul de comenzi este plin." Fuerlinger nu stie cat timp se va mai putea baza pe lucratorii din Ungaria. "Ma rog zilnic", spune el, "pentru angajatii mei, pentru intreaga omenire si pentru ca lucrurile sa mearga mai departe."Gabor Maris, de 37 de ani, este blocat deja de la inceputul lui martie la Csokonyavisonta, la granita ungaro-croata, in locuinta surorii sale. "Am lucrat la Linz intr-un hotel in care au loc seminarii", povesteste el, mereu cate cinci zile la rand, in weekend inapoi acasa. La inceputul lui martie ar fi trebuit sa inceapa un job nou la un alt hotel similar din Dachstein, in regiunea Steiermark. Mai aproape de casa. Dar noul angajator l-a anuntat sa nu se grabeasca - totul este pe moment inghetat."Cel mai devreme in mai, poate doar in iunie", spune el. Cetateanul maghiar traieste acum din economii. Agentia muncii din Ungaria nu s-a ocupat de cazul lui, i-a spus ca abia in doua saptamani s-ar putea sa aiba timp de el. "Nu stiu ce va fi", spune el, politica de comunicare a guvernului ungar ar fi "de tot rasul"."Prost" - astfel raspunde Karla Engelhard la intrebarea cum ii merge. Jurnalista de radio tocmai l-a luat pe tatal ei din spitalul din Prenzlau, barbatul spune ca vrea sa moara in casa lui. Pana acum, a avut grija de el o ingrijitoare din Polonia. "Ea nu a mai aparut", spune jurnalista. In situatia ei sunt multi altii in prezent.Regiunea de granita Brandenburg se bazeaza mult pe personalul medical din Polonia vecina. Dar de vineri Polonia a inchis granitele si pentru lucratorii navetisti. Cine vrea inapoi in Polonia este obligat sa stea doua saptamani in carantina - sau poate sa ramana in Germania.Landurile de la frontiera Mecklenburg-Pomerania Anterioara si Brandenburg se straduiesc sa-i pastreze pe lucratorii polonezi, cu sprijin financiar si cazare in hoteluri oricum neocupate. Potrivit Camerei de Comert si Industrie, de noile reglementari ar fi afectati peste 25.000 de lucratori navetisti doar la Berlin si in Brandenburg. Multi dintre acestia lucreaza in spitale si in centre de ingrijire a celor cu nevoi speciale.Jurnalista Karla Engelhard confirma: fiecare al doilea medic sau ingrijitor din spitalul din Prenzlau ar veni din Polonia, potrivit ei: "Ar fi brutal daca acesti oameni nu ar mai veni la munca."Asociatia pentru ingrijire la domiciliu (VHBP) a avertizat in emisiunea magazin a ARD "Report Mainz" ca, incepand de la Paste, 100.000 pana la 200.000 de persoane ar putea ramane treptat fara ingrijire, "riscand sa ramana singure acasa si sa fie nevoite sa fie internate in clinici sau camine de batrani", potrivit sefului VHBP Frederic Seebohm.Ar fi o povara in plus pentru sistemul sanitar, pe langa cea provocata de COVID-19. Si alte ramuri economice sunt intr-o situatie similara. Karla Engelhard ne povesteste de vecinul ei, un agricultor. "El ar trebui acum sa recolteze orzul", spune ea. Dar cei cinci lucratori polonezi nu mai sunt prezenti la munca. Iar inlocuitorii sunt greu de gasit. "Este nevoie de experienta si in munca aceasta", studentii sau elevii nu ar putea sa o faca direct, fara o pregatire in prealabil.