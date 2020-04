Dupa Germania, inca o tara vrea sa aduca muncitori romani in agricultura in plina pandemie

Ziare.

com

Conform The Independent , Irlanda ia in calcul posibilitatea de a trimite chartere care sa aduca 1.500 de muncitori din Romania si Bulgaria.Acestia ar urma sa fie folositi la culesul fructelor si legumelor.Munca aceasta era facuta in trecut de romani si bulgari, dar pe fondul restrictiilor de circulatie provocate de pandemia de coronavirus nu ar mai fi posibil in acest an.Din acest motiv, autoritatile irlandeze se gandesc sa trimita avioane de tip charter pentru a-i readuce pe lucratorii sezonieri romani si bulgari.In Irlanda si-au pierdut locurile de munca in jur de 500 de mii de persoane, dar patronii fermelor vor sa mizeze in continuare pe romani si bulgari, deoarece acestia au o experienta in spate si vor salarii mai mici.Germania a anuntat deja ca primeste 80.000 de muncitori sezonieri in agricultura, iar o parte dintre ei provin din Romania si au plecat deja din tara, dupa un mare scandal.C.S.