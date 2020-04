Un tren va transporta saptamanal din Romania in Austria personal de ingrijire medicala

Ziare.

com

Sistemul de ingrijire medicala din Austria se bazeaza pe forta de munca est-europeana. Aici lucreaza asistente si medici din Slovacia, Cehia, Ungaria si Slovenia.Insa Romania este tara din care au venit cei mai multi, informeaza Reuters.A fost ales trenul ca mijloc de transport pentru ca poate duce mai multi oameni intr-o singura calatorie decat un zbor, iar acestia pot pastra astfel si o distantare necesara."Ma bucur ca, in ciuda inchiderii granitelor, am putut dezvolta un coridor comun pentru lucratorii din Romania", a declarat Caroline Edtstadler, ministru pentru Europa, intr-un comunicat.Ea a precizat ca aproximativ 33.000 de oameni depind de ingrijire continua in Austria.Legatura cu Timisoara va incepe cu un tren pe saptamana, dar s-ar putea ajunge la trei trenuri pe saptamana, se mai arata in comunicat.