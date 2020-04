Babilonie cu zborurile charter care trebuiau sa duca romani in Germania. Intai au fost anulate, apoi autoritatile s-au sucit

La Iasi se asteapta ordinul ministrului

Ulterior, insa, desi initial prefectul spunea ca nu va pleca niciun avion, cursele de la Cluj vor decola totusi spre Germania, dar cu intarziere.Abrudean a spus ca s-au facut demersuri la Ministerul Transporturilor pentru ca zborurile programate sa aiba loc. "Cele sase curse programate vor decola vineri, iar pasagerii care au fost opriti se vor intoarce", a spus Abrudean.Potrivit acestuia, autoritatile au facut toate demersurile necesare pentru ca zborurile sa plece, dupa care au primit acordul de zbor. Programul va fi decalat, in conditiile in care primul zbor era programat la ora 12:00.Intrebat de ce s-a razgandit, prefectul a raspuns ca s-a gandit la oamenii pusi deja pe drum. Intr-adevar, cand s-a anuntat dimineata decizia de anulare, sute de pasageri au fost trimisi acasa."In cursul zilei de vineri erau programate sa decoleze spre Germania sase curse aeriene dar niciuna nu va mai pleca de pe aeroportul din Cluj. Toate sunt oprite la sol in urma Ordonantei Militare nr. 8 de joi, aceasta este decizia Ministerului Transporturilor.Cei 200 de pasageri care au sosit deja vor pleca inapoi in judetele din care provin, Suceava, Olt sau Dolj, iar pasagerii care trebuiau sa vina sunt opriti la limita de judet si intorsi din drum", spunea mai devreme azi Mircea Abrudean.In schimb, la Iasi, sefii aeroportului au luat legatura cu firmele de recrutare care sa preia oamenii.Doua zboruri erau programate vineri sa decoleze si de pe Aeroportul din Iasi. Acestea trebuiau sa plece la ora 13:00 si aveau ca destinatie Baden - Baden si Nuremberg."Asteptam publicarea in Monitorul Oficial a unui ordin de ministru prin care se suspenda zborurile charter de astazi (). A intrat in vigoare ordonanta militara prin care se vorbeste despre aprobarea curselor aeriene cu 48 de ore inainte de catre statul roman, ceea ce face ca astazi si maine sa nu existe zboruri.Din acest punct de vedere, zborurile de la ora 13:00 au fost anulate. In acest moment, incercam sa discutam cu firmele de recrutare care sa preia oamenii si sa ii duca inapoi acasa, pentru ca nu va fi niciun zbor astazi", a declarat Catalin Bulgariu, directorul Aeroportului Iasi.El a spus ca aceste curse trebuiau efectuate in cursul zilei de joi, acestea fiind replanificate. Alte curse care urmau a fi efectuate in cursul zilei de sambata au fost anulate la randul lor.De dimineata, Bulgariu ceruse prezenta jandarmilor la aeroport. In zona sunt si acum deja echipaje de jandarmi, care au facut culoare de acces pentru calatori, pentru a fi evitata o situatie precum cea de la Cluj-Napoca. Aproximativ 350 de oameni asteptau sa plece cu cele doua curse catre Germania, potrivit autoritatilor.Vineri, aproape 2.000 de persoane din judete din Transilvania si Moldova au fost inghesuiti in parcarea din fata Aeroportului International "Avram Iancu" Cluj pentru a pleca cu curse charter spre Germania, la munca in agricultura.Prefectul de Cluj a anuntat ca firma de recutare care a adus muncitorii la aeroport va fi anchetata. Mircea Abrudan a spus ca oamenii au fost adusi gramada cu autocarele dimineata, in conditiile in care zborurile charter spre Germania erau programate sa decoleze pana seara.