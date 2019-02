Bucurestiul a ajuns la 1 milion de salariati si aproape 500.000 de pensionari

Ziare.

Castigul salarial mediu brut, era la finele lunii noiembrie 2018, de 5.942 lei (4.408 lei in noiembrie 2017), iar cel net de 3.552 lei (3.164 noiembrie 2017).Pe de alta parte, la finele lunii noiembrie erau inregistrati 15.776 someri, in scadere cu 2.567 persoane comparativ cu perioada similara din 2017. Rata somajului se situa la 1,3%, in cazul femeilor aceasta fiind de 1,5%.In ceea ce priveste pensionarii, numarul acestora era de 484.429 persoane in noiembrie 2018, iar pensia medie se cifra la 1.503 lei.