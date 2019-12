Guvernul a stabilit ca plafonul de lucratori straini pe 2020 sa fie de 30.000 de persoane

Ziare.

Potrivit Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, pentru anul viitor a fost stabilit un contingent de 30.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, care este similar celui din anul 2019, cand contingentul initial de 20.000 de lucratori a fost suplimentat cu 10.000."Decizia privind stabilirea contingentului din acest an la 30.000 de lucratori straini nou-admisi a fost luata avand in vedere potentialul de dezvoltare economica a Romaniei, din necesitatea de a asigura forta de munca ceruta in unele sectoare de activitate sau meserii, care nu poate fi acoperita de lucratorii romani, dar si pentru a preveni situatiile in care strainii lucreaza in Romania fara forme legale", arata sursa citata.De asemenea, masura adoptata a avut in vedere datele comunicate de Inspectoratul General pentru Imigrari, conform carora de 1 ianuarie pana la 30 septembrie 2019 au fost eliberate 21.366 avize, dublu fata de intregul an 2018, dar si datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, potrivit carora, in perioada ianuarie - august 2019, 97.003 de locuri de munca au fost declarate vacante de catre angajatori, in mod repetat, fata de 63.819 de locuri de munca, in aceeasi perioada a anului 2018.Conform sursei citate, masura de suplimentare a contingentului aprobat initial anul acesta a fost adoptata dupa ce in primele opt luni ale anului 2019, numarul de avize de munca/detasare eliberate a crescut cu peste 165% fata de prima jumatate a anului trecut.Contingentul de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca se stabileste anual prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.