Guvernul vrea sa aduca anul acesta inca 10.000 de noi angajati straini la munca in Romania

"Pentru anul 2019 se stabileste un contingent de 30.000 de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania", se mentioneaza in articolul unic al proiectului mentionat. Acesta va modifica Hotararea Guvernului nr. 34/2019 care stabilea la 20.000 contingentul de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2019.Ordonanta Guvernului nr. 25/2014, aprobata prin Legea nr. 14/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede acordarea de avize de angajare/detasare pentru urmatoarele tipuri de lucratori: lucratori permanenti; lucratori stagiari; lucratori sezonieri; lucratori transfrontalieri; lucratori au pair; lucratori inalt calificati; lucratori detasati; lucratori ICT (persoane transferate in cadrul aceleiasi companii)."Prin Hotararea Guvernului nr. 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2019, a fost stabilit un contingent de 20.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania in anul 2019. Raportat la informatiile transmise de catre Inspectoratul General pentru Imigrari (...), 01.01 -23.06.2019, la nivelul acestei institutii au fost inregistrate 13.138 cereri pentru eliberarea avizului pentru angajare/detasare in munca", se arata in nota de fundamentare care insoteste proiectul de act normativ.Conform aceleiasi institutii, in perioada mentionata au fost eliberate 10.840 avize de angajare/detasare, din care pentru lucratori permanenti - 9.554; lucratori detasati - 760; lucratori inalt calificati - 130; persoane transferate in cadrul aceleiasi companii - ICT- 287; lucratori transfrontalieri - 62; lucratori sezonieri - 45; lucratori au pair - 1; lucratori stagiari - 1.Totodata, potrivit celor comunicate de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, in comparatie cu aceeasi perioada a anului 2018, cand au fost eliberate 4.091 avize de munca/detasare, se observa o, se mentioneaza in nota de fundamentare.Potrivit datelor oferite de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, din totalul locurilor de munca vacante inregistrate in primele cinci luni ale anului 2019, care au fost puse la dispozitia persoanelor aflate in cautare de loc de munca, 64.091 au fost declarate in mod repetat de catre angajatori ca fiind neocupate.Ministerul Muncii precizeaza ca aceasta suplimentare cu 10.000 de lucratori straini in 2019 poate contribui la asigurarea forta de munca solicitata in unele sectoare de activitate sau meserii, care nu poate fi acoperita de lucratorii romani, dar si la prevenirea situatiilor in care strainii lucreaza in Romania fara forme legale.In ceea ce priveste impactul social al acestui proiect, MMJS precizeaza ca strainii care ar putea fi incadrati in munca sau detasati in Romania la un singur angajator, urmare suplimentarii pentru anul 2019 a contingentului de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, ar reprezenta aproximativ 0,46% din numarul persoanelor salariate, care, in primul trimestru al anului 2019, era de 6.480.000, potrivit datelor publicate de Institutului National de Statistica."Prin promovarea migratiei legale in beneficiul societatii romanesti, precum si in beneficiul imigrantilor si al statelor lor de origine, obiectivul principal al autoritatilor romane este de a maximiza efectele pozitive si de a limita efectele negative ale migratiei in scop de munca.Eliberarea celorpentru lucratori nou - admisi pe piata fortei de munca din Romania reprezinta un plus de 1.000.000 de euro venit la bugetul de stat, avand in vedere ca, la eliberarea avizelor de angajare/detasare, angajatorul/beneficiarul prestarii de servicii plateste un tarif in lei, echivalent a 100 euro raportat la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei la data efectuarii platii.De asemenea pentru lucratorii permanenti sau asimilati lucratorilor permanenti, angajatorii vor plati taxele, impozitele si alte contributii prevazute de legislatia romana in vigoare", se mai precizeaza in nota de fundamentare.