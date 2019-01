Numarul muncitorilor veniti in Romania din afara UE s-a dublat. Cei mai multi sunt din Vietnam

Ziare.

Cei mai multi muncitori au fost recrutati in constructii, pentru meserii precum zidar pietrar, sudor, muncitor necalificat, fierar betonist sau dulgher, informeaza Profit.ro Tarile din care a venit cea mai mare parte a fortei de munca straina au fost, de la aderarea Romaniei la UE, Turcia si China. Insa in ultimii doi ani Vietnamul a furnizat Romaniei cei mai multi muncitori: 1.414 in 2017, respectiv 3.202 in 2018.Pentru ca foarte multi romani pleaca din tara sa lucreze in alte state europene, antreprenorii sunt nevoiti sa angajeze muncitori din tari asiatice, cum ar fi Vietnam, China, Sri Lanka sau Filipine.Pentru a aduce si mentine muncitorii straini in Romania, autoritatile au eliminat obligatia angajatorilor de a le acorda strainilor care cer prelungirea dreptului de sedere temporara in Romania cel putin salariul mediu brut pe economie.Totodata, din cauza lipsei fortei de munca, autoritatile romane au dublat in 2018 numarul muncitorilor straini care pot fi inregistrati pe piata locala. Pentru anul acesta, Guvernul pregateste aprobarea unui contingent de 13.500 lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania.