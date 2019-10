1 din 4 companii ia in calcul importul de angajati pentru acoperirea deficitului de forta de munca

Companiile nu gasesc angajati, iar romanii stau degeaba

"Companiile care si-au exprimat aceasta intentie provin preponderent din sectoare precum hoteluri si restaurante, constructii sau agricultura. O tendinta similara a aparut, conform studiului, in servicii de tipsi IT&C.Romania se confrunta cu un deficit acut al fortei de munca, mai ales in sectoarele mentionate, ca urmare a migratiei, problemelor demografice sau ale sistemului educational din ultimele decenii", precizeaza studiul citat.Potrivit estimarilor PwC, pentru a sustine o crestere economica de 3,5% este nevoie de inca un milion de angajati, pana in 2022."Importul fortei de munca poate fi o solutie temporara pentru anumite sectoare. Pe termen mediu si lung, insa, companiile ar trebui sa se concentreze pe adoptarea si punerea in practica a unor programe de educatie si dezvoltare a competentelor angajatilor, in special digitale, avand in vedere ca in urmatorul deceniu automatizarea si introducerea inteligentei artificiale vor inlocui preponderent locurile de munca care presupun activitati repetitive.Inovarea si digitalizarea vor contribui la eficientizarea proceselor, urmand ca cererea pentru angajatii mai putin calificati sa scada, mai ales in domenii precum agricultura sau industrie manufacturiera, unde exista cea mai mare probabilitate ca locurile de munca sa fie inlocuite", a declarat Ionut Sas, People&Organisation Leader PwC Romania.Potrivit studiului PwC Workforce Disruption Index, aproximativ. Dintre acestea, 275.000 ar putea fi inlocuite de automatizare.Desi companiile spun ca gasesc greu angajati,, potrivit analizei Paywell."In acelasi timp ne confruntam cu o situatie paradoxala: avem una dintre cele mai scazute rate ale somajului din Uniunea Europeana, de 3,2%, cea mai mica din ultimii 30 de ani, dar avem al treilea cel mai ridicat nivel al populatiei inactive dintre statele membre. Cauzele sunt diverse si multe dintre ele au legatura cu structura economiei, pentru ca exista regiuni ale tarii unde oportunitatile de angajare sunt foarte reduse sau inexistente.Unele companii au aplicat programe de educatie sau formare profesionala in aceste zone. O astfel de abordare ar contribui la utilizarea potentialului uman existent", a declarat Oana Munteanu, senior manager, People&Organisation PwC RomaniaExcluzand pensionarii si populatia de peste 15 ani care urmeaza o forma de invatamant, pesteStudiul salarial si de beneficii PayWell Romania 2019 a fost realizat pe un esantion de aproximativ 100 de companii private mari si mijlocii din sectoarele financiar-bancar, farmaceutic, industrial, retail si hotelier si analizeaza nivelurile salariale si politicile de remunerare.