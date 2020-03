Amazon va angaja 100.000 de oameni ca urmare a cresterii vanzarilor, inclusiv in Romania

LIVE

Amazon a anuntat luni ca noii angajati vor lucra in depozite, centrele de distributie si pentru furnizarea la domiciliu a cumparaturilor, relateaza agentia EFE.Totodata, gigantul din comertul electronic va majora salariile angajatilor din depozite si distributie cu 2 dolari/ora in SUA, 2 euro/ora in Europa si 2 lire/ora in Marea Britanie.In SUA, Amazon plateste minimum 15 dolari pe ora acestor salariati. Compania estimeaza ca majorarea salariilor sa o coste 350 milioane de dolari in SUA, Canada si Europa, pana in aprilie.Amazon a recunoscut ca inregistreaza intarzieri in trimiterea produselor din cauza cererii mari din ultimele zile, provocate de aglomeratiile din magazinele fizice, de recomandarile autoritatilor de limitare a iesirilor pe strazi si de pretul ridicat al produselor.Amazon a suferit, de asemenea, probleme de aprovizionare in cazul unor produse cu cerere mare.Compania precizeaza ca, nu numai ca va angaja 100.000 de persoane datorita cresterii comenzilor, dar si pentru a ajuta persoanele din alte sectoare, care si-au pierdut locurile de munca din cauza crizei provocate de COVD-19."De asemenea, stim ca multe persoane au fost afectate din punct de vedere economic pe masura ce salariati din domenii precum horeca si turism si-au pierdut locul de munca din cauza crizei", a explicat Dave Clark, vicepresedinte de Operatiuni Globale la Amazon, intr-un comunicat."Vrem ca aceste persoane sa stie ca le uram bun venit in echipele noastre pana cand lucrurile vor reveni la normal si angajatorii lor vor putea sa ii primeasca inapoi", a adaugat Clark.Si Amazon Romania face angajari. Se cauta:- Alexa Shopping Data Associate with German/Italian/Spanish/French/Portugese;- IT Support Associate with French/Italian/German;- Quality Specialist with Spanish/Italian/French;- Global IT Support Specialist;- Real Time Analyst;- Alexa Shopping Senior Data Associate with German/French/Italian/Portugese;- Alexa Skills - Content Test Specialist - Spanish/French/Italian;- Graduate Software Development Engineer;- Junior Software Development Engineer - Firecracker;- Software Development Engineer - Trusted Compute;- Team Manager;- Systems Engineer;- WFM - Workforce Analyst;- Network Engineer;- Tech Developer Advocate with SpanishCiteste si Studiu PwC Romania privind impactul COVID-19 asupra afacerilor: 18% estimeaza o scadere de 20%, dar se poate ajunge si la 80%