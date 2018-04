Cariera ta in Vanzari incepe la Sales Boot Camp!

Translating the sales strategy into an effective action plan

Sales & Marketing: A Digital Marriage

Aligning the Chaos of Selling - The DNA of a High-Performance Sales Person

Busting the Myths, Researching the Tricks, and Providing Real Tips

www.hipo.ro, singurul portal de cariera dedicat exclusiv candidatilor cu studii superioare;

Angajatori de TOP , cel mai mare targ de cariera din Romania, care are loc de doua ori pe an, in Bucuresti si Timisoara;

, cel mai mare targ de cariera din Romania, care are loc de doua ori pe an, in Bucuresti si Timisoara; DevTalks , eveniment care reuneste 1.000 de profesionisti IT pasionati de web, online, Cloud computing si Big Data;

, eveniment care reuneste 1.000 de profesionisti IT pasionati de web, online, Cloud computing si Big Data; Top Talents Romania , program care identifica si premiaza cei mai valorosi 300 de tineri romani;

, program care identifica si premiaza cei mai valorosi 300 de tineri romani; Studiul Cei mai doriti angajatori, cel mai cuprinzator instrument de pe piata, care masoara gradul de atractivitate al brandurilor de angajatori, precum si asteptarile pe care tinerii le au de la acestia.

Ziare.

com

Participantii vor intra pe shortlistul companiilor pentru programele lor de internship sau pentru pozitiile entry-level din departamentul de vanzari, oportunitati de cariera pe care acestia le au deschise in urmatoarea perioada.Evenimentul se adreseaza studentilor, masteranzilor sau absolventilor unei facultati cu profil economic, persoane care isi doresc o cariera in Vanzari.In cadrulparticipantii vor afla care sunt competentele necesare unui om de vanzari, vor avea ocazia sa puna in practica notiuni teoretice, sa descopere care sunt strategiile de negociere si care sunt oportunitaile de cariera oferite de companiile participante.Ei vor primi sfaturi si informatii utile de la specialisti si traineri din domeniul vanzarilor.Prezenta la Sales Boot Camp este gratuita, iar cei care vor sa participe se pot inscrie la sectiunea evenimentului, pe www.hipo.ro . Locurile sunt limitate, iar accesul la eveniment se face pe baza de preselectie.In selectia celor 100 de participanti, vor conta rezultatele academice obtinute in timpul anilor de studii, precum si implicarea in activitati extracurriculare, cum ar fi ONG-uri, programe de internship sau experiente internationale.Companii de top si specialisti din domeniu vor fi prezenti la editia din acest an Sales Boot Camp.Printre companiile confirmate sunt: JTI Romania, Coca-Cola HBC Romania, Bosch Romania, Veeam Software, Unilever si L'Oreal Romania.Pe langa oportunitatile de cariera oferite de companii, participantii au ocazia sa participe la o serie de conferinte si workshopuri interactive. Cateva dintre temele care vor fi abordate sunt:Mai multe detalii cu privire la inscriere si agenda evenimentului, pot fi accesate la sectiunea evenimentului, pe www.hipo.ro Catalyst Solutions este o companie romaneasca de consultanta in resurse umane, specializata in solutii de recrutare si employer branding. In cei 11 ani de experienta, Catalyst a devenit cunoscuta pentru unele dintre cele mai mari proiecte si evenimente din domeniu, precum: