Guvernul va lansa o platforma online cu oferte de munca pentru romanii din diaspora

Platforma urmareste facilitarea reintoarcerii in tara a romanilor plecati la munca in strainatate, pe fondul crizei de munca tot mai accentuate din Romania.Danca a aratat ca, pe langa stabilirea unui mecanism predictibil, care sa tina cont de indicatorii economici, pentru salariul minim, Guvernul si-a asumat si rolul de mediator pe piata muncii.In prezent, exista o cerere de forta de munca pentru circa 140.000 angajati in industria hoteliera, de constructii si in alte domenii, a aratat Ionel Danca, ceea ce inseamna o oportunitate majora pentru romanii din strainatate care vor sa se intoarca.In acest sens, Guvernul pregateste o serie de actiuni de mediere intre companii si angajati, iar una dintre acestea este crearea unei platforme online destinate romanilor din diaspora."Ministerul Muncii si Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni lucreaza la o platforma online, a carei forma pilot va fi lansata mai intai in Italia, cu sprijinul Cofindustria, grupurilor de angajatori, pentru a le face cunoscute romanilor din strainatate ofertele de munca din tara", a anuntat Ionel Danca, la evenimentul organizat de Profit.ro.El a subliniat insa ca pentru intoarcerea romanilor in tara este nevoie si de o schimbare a paradigmei in care a lucrat pana acum adiministratia publica."Reteaua de institutii si oficii publice a fost gandita, dupa aderarea la Uniunea Europeana, pentru a-i ajuta pe romani sa isi gaseasca de lucru in afara tarii, practic i-am ajutat pe romani sa plece.Aceasta paradigma trebuie rasturnata si aceleasi institutii, oficii trebuie sa isi asume concomitent rolul de a-i ajuta pe romani sa se intoarca in tara", a aratat seful cancelariei prim-ministrului.