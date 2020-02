Inca o oferta de munca pentru brutarii din Ditrau: Sunt asteptati la o pizzerie din Deva

Ziare.

Patronul Pizzeria Venetia Deva, Marius Sanfirisca , si-a facut publice datele de contact pe pagina sa de socializare, el precizand ca acelor oameni le place sa munceasca si criticandu-i, totodata, pe satenii din Ditrau."Acelor straini le place munca, de ce nu se duc si cei din acel sat sa munceasca...ori le place sa traiasca din ajutoare sociale...munca este grea...pentru unii", a notat Marius Sanfirisca (PNL).Aproximativ 200 de localnici din comuna Ditrau s-au adunat miercuri, 29 ianuarie, in fata primariei, nemultumiti ca o fabrica de paine din localitate a angajat doi muncitori din Sri Lanka, oamenii sustinand ca le e teama ca la ei in comuna "sa nu vina un val de migranti", care sa le impuna cultura lor si sa le puna in pericol siguranta.Patronii fabricii din Ditrau spun ca au vrut sa angajeze forta de munca locala, atat din Harghita cat si din alte judete, dar nu au avut succes, motiv pentru care s-au decis sa caute brutari si in afara tarii.Asa au ajuns sa ii aduca in Harghita pe cei doi brutari straini, care au invatat rapid etapele procesului de productie, sunt seriosi si apreciati.Si suceveanul Stefan Mandachi vrea sa le ofere locuri de munca celor doi muncitori singalezi, goniti de localnicii din Ditrau. Omul de afaceri il critica si pe patronul brutariei si spune ca el nu ar fi renuntat la muncitorii straini in semn de protest fata de stat, care a alungat toti cetatenii peste granite.