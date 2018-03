Iti cauti un loc de munca? Ai nevoie de angajati? Vino la bursa generala a locurilor de munca!

Ziare.

com

Actiunea va fi organizata la Colegiul Economic Viilor, sector 5, Bucuresti, incepand cu ora 09:00, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.Bursa Generala a Locurilor de Munca este o masura activa destinata corelarii cererii si ofertei locurilor de munca, care vine in sprijinul celor care se afla in cautarea unui loc de munca, arata AJOFM.Obiectivul principal al Bursei Generale a Locurilor de Munca il constituie cresterea gradului de ocupare, existandBursa Generala a Locurilor de Munca reprezinta o oportunitate pentru persoanele in cautarea unui loc de munca, de a-si alege un loc de munca conform pregatirii lor profesionale, sau sa se orienteze/reorienteze profesional.care doresc sa participe la aceasta actiune sunt rugati sa comunice, in scris, oferta de locuri de munca, completand formularul "Situatia locurilor de munca vacante", anexa nr.1 A la "Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca" reglementate prin H.G. nr.174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pana in data de 17 aprilie 2018.Pentru transmiterea ofertei de loc de munca si relatii suplimentare persoanele interesate se vor adresa Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Ilfov, cu sediul in strada Ruginoasa, nr.4, sector 4, Bucuresti, tel/fax:021.332.37.08/ 105, e-mail:ajofm@if.anofm.ro.