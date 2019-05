Firmele se confrunta cu o criza grava a fortei de munca, la stat infloresc posturile: Cu 40.000 mai multe in 2 ani

Ziare.

com

Astfel, conform datelor oficiale, citate de Profit.ro , numarul de posturi ocupate in institutiile si autoritatile publice in ianuarie 2019 era de 1.234.563, in crestere cu 40.097 fata de 1.194.466 in ianuarie 2017.Din numarul total de angajati ai statului, 800.000 sunt in administratia centrala, iar restul de aproape 435.000, in cea locala.Mereu au existat avantaje in privinta unei slujbe in sectorul public fata de cel privat, printre care s-au numarat siguranta locului de munca, drepturi mai multe si respectate mai strict sau organizarea sindicala. Iar faptul ca statul a crescut accelerat salariile, oferind si vouchere de vacanta sau indemnizatii pentru hrana a lungit lista avantajelor, avand in vedere ritmul de crestere a salariilor a fost mai rapid fata de sectorul privat.Conform unui studiu realizat de Confederatia Patronala Concordia si Institutul National de Cercetari Economice (INCE), in cinci ani va fi nevoie de peste jumatate de milion de persoane in plus pe piata fortei de munca.Mai mult, doua milioane de persoane active nu se regasesc nici pe piata muncii, nici in sistemul educational, iar numarul pensionarilor se apropie rapid de cel al lucratorilor activi, situatie in care populatia poate scadea cu aproape 2 milioane de locuitori pana in 2030.Sursa citata noteaza ca in loc ca guvernarea sa restructureze aparatul de stat si sa reduca numarul de angajati la cel necesar a luat din forta de munca de la privat.Conform INS, numarul mediu anual de locuri de munca vacante din economie a scazut in ultimul trimestru al 2018 cu 4.900 fata de trimestrul anterior, pana la 58.800. Ca o comparatie, in acelasi trimestru al anului 2017, numarul locurilor de munca vacante a crescut cu 4.100.In acelasi timp, a crescut numarul strainilor care vin in Romania. In 2017, numarul muncitorilor din afara UE pentru care au fost emise avize de angajare era de aproape 5.000, dar in 2018, numarul s-a dublat, ajungand la 10.000. Si continua sa creasca- in ianuarie 2019, Guvernul a aprobat 20.000 de avize pentru muncitori straini, estimand ca angajatorii vor avea nevoie de aceasta forta de munca.